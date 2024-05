HSV-Torjäger offenbar Thema beim VfB Stuttgart

IMAGO/Michael Taeger

Jubelt HSV-Knipser Robert Glatzel in Zukunft für den VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart steht vor einem kniffligen Transfer-Sommer. Hinter einem Verbleib der beiden Top-Torjäger Serhou Guirassy und Deniz Undav steht beispielsweise noch ein Fragezeichen. Die Schwaben blicken deshalb wohl in Richtung des Hamburger SV.

Laut "kicker" hat der VfB Stuttgart Robert Glatzel vom HSV als möglichen Transferkandidaten für den Angriff im Blick. Der 30-Jährige ist bei den Norddeutschen noch mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Dem Fachmagazin zufolge ermöglicht eine Ausstiegsklausel von "knapp über zwei Millionen Euro" aber einen vorzeitigen Wechsel.

Der VfB Stuttgart soll sich bereits im vergangenen Sommer mit Glatzel beschäftigt haben. Verein und Spieler seien sich damals "bereits weitgehend einig" gewesen, berichtet der "kicker". Jedoch hielt der Mittelstürmer dem HSV letztlich die Treue. "Sport Bild" nannte zuletzt Union Berlin, den 1. FC Heidenheim sowie Werder Bremen als weitere Interessenten.

VfB Stuttgart: Was wird aus Guirassy und Undav?

Die Stuttgarter haben Glatzel aber offenbar ebenfalls im Blickfeld. Der VfB bemüht sich aktuell um einen Verbleib von Guirassy und Undav. Erstgenannter kann den Klub dem Vernehmen nach dank einer Ausstiegsklausel verlassen. Borussia Dortmund und der FC Bayern werden unter anderem mit Guirassy (Vertrag bis 2026) in Verbindung gebracht.

Undav war in der abgelaufenen Saison von Brighton & Hove Albion an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Der frischgebackene Vize-Meister will den Nationalspieler fest verpflichten. Undav strebt ebenfalls einen Verbleib im Ländle an, wie er im Rahmen einer DFB-Pressekonferenz am Mittwoch verdeutlichte.

Übrigens: Laut "kicker" liegen dem VfB Stuttgart derzeit "keine konkreten Angebote" für seine Profis vor. Neben Guirassy sollen auch Hiroki Ito, Waldemar Anton, Chris Führich und Enzo Millot über Ausstiegsklauseln in ihren Arbeitspapieren verfügen.