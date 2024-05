Medien: Kompany bestätigt interne Tuchel-Analyse

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Kompany ist neuer Trainer des FC Bayern

Vincent Kompany übernimmt den FC Bayern - und damit auch die Probleme, mit denen sich Thomas Tuchel in den letzten Monaten rumplagte und denen andere Übungsleiter wie Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann und Xabi Alonso aus dem Weg gegangen sind.

Die schwächste Saison seit vielen Jahren hat beim FC Bayern tiefe Spuren hinterlassen. Weitreichende Veränderungen im Kader sind nach einer titellosen Spielzeit unumgänglich. Ex-Trainer Thomas Tuchel deutete schon vor vielen Monaten an, dass dieser Schritt dringend notwendig ist. Neu-Trainer Vincent Kompany ist in seiner Analyse zu dem gleichen Ergebnis gekommen.

Wie der "kicker" berichtet, hat Kompany in den Gesprächen mit den Bayern-Verantwortlichen ziemlich genau die Baustellen benannt, die zuvor auch Tuchel regelmäßig ansprach und die auch von Ralf Rangnick beobachtet wurden. Demnach sieht der Belgier aktuell drei "Kerndifizite" im Aufgebot.

Diese drei Baustellen sieht Kompany beim FC Bayern

Problem Nummer eins ist die Tatsache, dass viele Spieler im Kader schlicht und ergreifend kein "Bayern-Niveau" haben. Letztlich war das ein entscheidender Grund für die titellose Saison, denn zu oft brachte sich der FC Bayern durch individuelle Fehler selbst um den Lohn.

Kompany soll zudem bemerkt haben, dass es im Kader an den so oft zitierten Führungsspielern mangele. Davon gebe es nicht nur in seinen Augen einfach zu wenige im Aufgebot, schreibt der "kicker".

Last but not least ist der neue Trainer laut dem Bericht zu der Erkenntnis gekommen, dass der FC Bayern auf dem Spielfeld dringend eine "neue Achse" brauche. Dies hatte man in den vergangenen Wochen vergeblich gesucht. Ein festes Gerüst, auf das Tuchel hätte zurückgreifen können, gab es nicht.

Diese Probleme zu benennen, ist allerdings nur ein kleiner Teil der Aufgabe von Kompany und Co. Der größere, weitaus kompliziertere, ist die Behebung der Probleme. Thomas Tuchel hatte sich eineinhalb Jahre vergeblich daran versucht.