Bayern-Bosse schwärmen von Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vincent Kompany legt beim FC Bayern los

Vincent Kompany startet seine Herausforderung beim FC Bayern. Der Nachfolger von Thomas Tuchel wurde am Donnerstagvormittag in München offiziell vorgestellt. Laut Sportvorstand Max Eberl ist der Belgier "einer der interessantesten Trainer Europas".

Rund drei Monate dauerte die Suche des FC Bayern nach einem neuen Coach. Nach mehreren Absagen und zahlreichen Spekulationen fiel die Wahl auf Vincent Kompany. Der 38-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2027.

"Wir hatten einen langen Entscheidungsprozess. Aber wir waren uns alle einig, dass Vincent Kompany der richtige Mann für diesen Job ist", beteuerte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf der Pressekonferenz in der Allianz Arena. Kompany sei "der eine für alle", fasste es der Nachfolger von Oliver Kahn zusammen.

Sportvorstand Max Eberl bezeichnete Kompany als einen "der interessantesten Trainer Europas". Der ehemalige Innenverteidiger hatte zuletzt den FC Burnley trainiert. Nach dem Aufstieg in die Premier League erfolgte in der darauffolgenden Saison der direkte Wiederabstieg aus dem englischen Oberhaus.

Kompany "stolz und motiviert"

Nun soll Kompany den FC Bayern zurück in die Erfolgsspur führen - die bislang größte Herausforderung in seiner noch jungen Trainerkarriere.

Er sei "stolz und motiviert", betonte Kompany. "Ich möchte, dass die Spieler mutig sind, aber auch meine Natur übertragen und sagen: Wir sind aggressiv. Das sind die beiden Dinge, die meinen Charakter geprägt haben", führte der Belgier aus.

FC Bayern will Trainer-Fluktuation stoppen

Der Trainer-Posten war an der Säbener Straße in den vergangenen Jahren gewiss ein schwieriger. Kompanys Vorgänger Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel blieben zuletzt jeweils weniger als zwei volle Saisons.

"Wir hatten zuletzt eine große Fluktuation bei Trainern. Das wollen wir ändern, der Trainer ist eine sehr wichtige Person im Klub. Wir haben eine große Chance, bei ein paar Dingen zurückzurudern und wieder eine Einheit zu werden", sagte Eberl diesbezüglich: "Nun haben wir einen jungen Trainer, der seit vier Jahren Coach ist."

Kompany habe "starke Persönlichkeit, das hat uns beeindruckt. Wir wollen geschlossen zusammenstehen. Wir ziehen jetzt einen Schlussstrich unter die Trainersuche. Wir werden auch zusammen durch Täler gehen und wollen lange zusammenarbeiten", so der Sportvorstand.

Kompany spürt laut eigener Aussage das Vertrauen an der Säbener Straße. "Ich habe mich mit Uli Hoeneß unterhalten und auch von Karl-Heinz Rummenigge weiß ich, dass ich die volle Unterstützung vom Verein habe", verriet er.

Die wichtigsten Aussagen der Bayern-PK im Überblick:

Kompany über ...

... seinen Wechsel zum FC Bayern: "Ich habe viel mit Max Eberl und Christoph Freund gesprochen. Die Tatsache, dass ich hier bin, heißt: Sie machen einen guten Job."

... über seine Spielidee: "Ich bin auf den Straßen in Brüssel groß geworden, in der Akademie von Anderlecht. Man muss ein Team sein, ich möchte, dass meine Spieler Mut haben, dass wir aggressiv sind. Ich möchte, dass wir so spielen, das macht auch meinen Charakter aus. Das wollen wir über ganze Spiele durchhalten."

... über die Kaderfragen: "Es ist noch zu früh, um über Spieler zu reden. Ich bin gespannt darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich möchte herausfinden, wie hungrig die Spieler sind. Letztes Jahr ist Bayern nicht Meister geworden, auch diese Situation kenne ich. Ich werde schauen, welche Spieler hungrig genug sind, um für den FC Bayern spielen zu können."

... über Pep Guardiola und Co.: "Pep war sehr wichtig in meiner Karriere. Ich habe mich mit Uli Hoeneß unterhalten und auch von Karl-Heinz Rummenigge weiß ich, dass ich die volle Unterstützung vom Verein habe."

Max Eberl über ...

... die Verpflichtung von Kompany: "Ich bin sehr froh, dass es mit Vincent geklappt hat. Wir haben einen der interessantesten Trainer Europas gefunden. Er ist ein sehr junger Trainer. Wir denken gleich über das Spiel, gleich über die nächsten Schritte. Wir freuen uns auf neue Energie, neue Power und hoffentlich neue Erfolge."

... Kompanys Stärken: "Vincent hat alles, außer die Erfahrung bisher, bei einem Top-Klub gearbeitet zu haben. Er hat eine große Persönlichkeit und seine Spielidee passt perfekt zum FC Bayern: Wir wollen dominant sein, wir wollen den Ball haben. Auch dafür steht er. Wir sind extrem glücklich, diesen Trainer bei uns zu haben und mit ihm die nächsten Schritte zu gehen."

... die Trainer-Fluktuation: "Wir hatten zuletzt eine große Fluktuation bei Trainern. Das wollen wir ändern, der Trainer ist eine sehr wichtige Person im Klub. Wir haben eine große Chance, bei ein paar Dingen zurückzurudern und wieder eine Einheit zu werden. Nun haben wir einen jungen Trainer, der seit vier Jahren Coach ist. Er hat eine starke Persönlichkeit, das hat uns beeindruckt. Wir wollen geschlossen zusammenstehen. Wir ziehen jetzt einen Schlussstrich unter die Trainersuche. Wir werden auch zusammen durch Täler gehen und wollen lange zusammenarbeiten."

Jan-Christian Dreesen über ...

... die Entscheidung für Kompany: "Wir hatten einen langen Entscheidungsprozess. Aber wir waren uns alle einig, dass Vincent Kompany der richtige Mann für diesen Job ist."

... den Findungsprozess: "Wir wären schlecht beraten, wenn wir nicht die Kompetenzen von Personen wie Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge einbeziehen würden. Das ist unsere Stärke. Ich kann mich auch an keinen Trainer erinnern, der von einer Person abgelehnt wurde. Zu einem Diskurs gehört aber immer eine Diskussion. Wir haben jetzt einen Dreijahresvertrag mit Vincent vereinbart und hoffentlich läuft der irgendwann noch länger."