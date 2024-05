Eberl lässt bezüglich Kaderplanung aufhorchen

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl plant schon den Kader des FC Bayern

Die Trainer-Suche ist beendet, nun kann der FC Bayern so richtig in die Kaderplanung einsteigen. Sportvorstand Max Eberl verriet, dass die Verantwortlichen an der Säbener Straße zuletzt nicht untätig waren.

"Wir haben schon intensiv über Spieler und den Kader gesprochen", sagte Eberl im Rahmen der offiziellen Vorstellung von Vincent Kompany am Donnerstagvormittag. Er und Sportdirektor Christoph Freund hätten "natürlich bereits an der Kaderplanung gearbeitet. Wir sind da wohl schon ein Stück weiter, als man denkt", stellte der 50-Jährige klar.

Eines wollte Eberl in diesem Zusammenhang ausdrücklich betonen: "Bei uns gibt es keine Streichlisten. Natürlich gibt es Spieler, die es künftig schwerer haben könnten, das ist aber normal im Leistungssport."

Nachdem der FC Bayern in der abgelaufenen Saison erstmals seit 2011/12 ohne Titel geblieben ist, ranken sich in München zahlreiche Gerüchte über einen möglichen Kader-Umbruch.

FC Bayern: Kompany will "hungrige" Spieler

Trainer Kompany ist fortan in die Planungen involviert. "Es ist noch zu früh, um über Spieler zu reden", sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung. Er wolle "herausfinden, wie hungrig die Spieler sind. Letztes Jahr ist Bayern nicht Meister geworden, auch diese Situation kenne ich. Ich werde schauen, welche Spieler hungrig genug sind, um für den FC Bayern spielen zu können", legte der Belgier seine Herangehensweise dar. Alles Weitere wolle Kompany intern klären.

Der Übungsleiter folgt beim FC Bayern auf Thomas Tuchel. Kompany arbeitete zuletzt beim FC Burnley. Die Münchner müssen eine Ablöse - je nach Medienberichten zwischen zehn und 13 Millionen Euro - an den Premier-League-Absteiger zahlen. Kompany besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027.

"Von mir aus kann die Saison direkt losgehen", versprühte er am Donnerstag bereits große Vorfreude auf seine neue Herausforderung.