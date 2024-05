FC Bayern ein Thema? Tah reagiert auf Wechselgerüchte

IMAGO/Steinbrenner

Nationalspieler Jonathan Tah wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Jonathan Tah besitzt bei Bayer Leverkusen nur noch ein Arbeitspapier bis 2025. Der FC Bayern soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge Interesse am Innenverteidiger zeigen. Tah selbst will seine sportliche Zukunft im Vereinsfußball aber zunächst ausblenden, wie er am Rande der Nationalmannschaft erklärte.

"In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Spekulationen, was aufgrund meiner Vertragssituation auch verständlich ist. Ich kann das nachvollziehen", reagierte Tah im Rahmen der DFB-Pressekonferenz am Donnerstag auf die Gerüchte um seine Person.

Der 28-Jährige betonte, gerade erst bei der Nationalmannschaft angekommen zu sein und seinen Fokus jetzt voll und ganz auf die Vorbereitung für die anstehende Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) legen zu wollen.

Das Heim-Turnier in Deutschland sei "etwas sehr Besonderes", so Tah: "Da liegt mein ganzer Fokus drauf. Alles andere drumherum versuche ich einfach so gut es geht auszublenden und von mir wegzuhalten. Aber ich kann die Fragen und Spekulationen natürlich nachvollziehen."

Bayer Leverkusen will Jonathan Tah halten

Der Abwehrmann gewann mit Bayer Leverkusen in der abgelaufenen Saison das Double. Tah ist bei der Werkself als Chef in der Innenverteidigung gesetzt. Der frischgebackene Meister will den Routinier folglich unbedingt halten.

"Bei mir hat sich keiner gemeldet und bei Simon Rolfes auch nicht", sagte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro angesprochen auf Tah zuletzt bei "Welt TV".

Tah spielt bereits seit 2015 für Bayer Leverkusen. Der gebürtige Hamburger wird sich im Sommer entscheiden müssen, ob er seinen Vertrag im Rheinland verlängern, oder noch einmal eine neue Herausforderung in seiner Karriere starten will.

Zunächst konzentriert sich Tah aber auf die Nationalmannschaft. Der Leverkusener dürfte in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger gesetzt sein.