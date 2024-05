FC Bayern an England-Senkrechtstarter interessiert?

IMAGO/Martin Rickett

Adam Wharton ist offenbar Transfer-Kandidat beim FC Bayern

Der FC Bayern und die Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler: Seit Monaten ranken sich Gerüchte über die Verpflichtung einer sogenannten "Holding Six". Im letzten Sommer scheiterte ein Transfer von Joao Palhinha. Nun richtet sich der Münchner Blick angeblich erneut auf die Premier League.

Laut "The Independent" glaubt der FC Bayern, dass Adam Wharton von Crystal Palace die Lösung für das zentrale Mittelfeld sein könnte. Der 20-Jährige war erst im Januar von den Blackburn Rovers zum Hauptstadtklub gewechselt. Folgerichtig besitzt Wharton bei Crystal Palace noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße sind ungeachtet davon offenbar trotzdem am jungen Engländer interessiert. Wharton sei bei "vielen Analysen" des FC Bayern ganz oben herausgekommen, will "The Independent" erfahren haben. Konkrete Details nennt die britische Zeitung in diesem Zusammenhang nicht.

"The Sun" berichtete Mitte Mai ebenfalls, dass der deutsche Rekordmeister Wharton auf dem Schirm hat. Spannend: Der Youngster steht im vorläufigen Kader der Three Lions für die anstehende Fußball-EM in Deutschland.

Palhinha-Transfer zum FC Bayern platzte

Der FC Bayern wird seit Monaten immer wieder mit defensiven Mittelfeldspielern in Verbindung gebracht. Auslöser war der geplatzte Wechsel von Joao Palhinha im letzten Sommer. Der Portugiese weilte damals am Deadline Day schon in München. Doch der Deal zwischen dem FC Bayern und FC Fulham kam letztlich nicht zustande.

Offen, ob die Münchner in Zukunft noch einmal bei Palhinha anklopfen. "Ich weiß nicht, ob es ein abgeschlossenes Kapitel ist oder nicht, im Fußball ist alles möglich", hielt sich der 28-Jährige im Interview mit "Flashscore" zuletzt immerhin eine Hintertür offen.

Zunächst wolle er sich aber auf die Europameisterschaft in Deutschland konzentrieren, betonte Palhinha: "Es ist mein Ziel, dort einen guten Eindruck zu hinterlassen. Alles andere wird folgen."