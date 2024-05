T-Frage: Ein Ex-Schalker "Wunschkandidat" in Bochum?

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der VfL Bochum braucht einen neuen Trainer

Gerade erst feierte der VfL Bochum den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga, da muss der Blick schon wieder nach vorn gehen. Denn die Westfalen brauchen nach der Entlassung von Thomas Letsch einen neuen Trainer. Als einer von zwei ganz heißen Kandidaten gilt ein Ex-Coach des FC Schalke 04.

Als Interimslösung bejubelte Heiko Butscher mit dem VfL Bochum zu Beginn der Woche den Relegationserfolg gegen Fortuna Düsseldorf, womit sich die Bochumer den Verbleib in der 1. Liga sicherten. Doch auf Butscher soll in Kürze wieder ein erfahrener Coach für die nächste Mission Klassenerhalt in der Bundesliga folgen.

Wie "Tief im Westen – Das VfL-Magazin" und "Bild" übereinstimmend berichten, haben sich nach aktuellem Stand zwei Kandidaten herauskristallisiert. Einerseits ist das Peter Zeidler, derzeit Trainer des FC St. Gallen in der Schweiz. Dort ist Zeidler bereits seit mehr als einem halben Jahrzehnt aktiv und zudem noch bis 2027 gebunden.

Heißt: der Schwabe würde eine Ablöse kosten. Wie hoch diese ausfallen würde, ist allerdings nicht bekannt. Erste Vorgespräche mit Zeidler soll es laut "Tief im Westen" bereits gegeben haben. Auch "Bild" berichtet von einem persönlichen Treffen.

Während Zeidler in der Bundesliga eher ein Unbekannter sein dürfte, haben die Bochumer den 61-Jährigen schon bestens beleuchtet. Denn Zeidler stand wohl auch schon 2022 auf der Liste des VfL, da bekam aber Thomas Letsch den Zuschlag.

Beide Coaches können sich Job beim VfL Bochum vorstellen

Zweiter Kandidat neben Zeidler ist laut den Berichten André Breitenreiter. Anders als der St.-Gallen-Coach wäre Breitenreiter ablösefrei zu haben. Der frühere Schalke-Coach wurde nämlich nach einem kurzen Intermezzo bei Huddersfield Town (Februar bis Mitte Mai 2024) schon wieder entlassen.

Breitenreiters weiterer Vorteil wäre, dass er die Bundesliga bestens kennt, 140 Spiele stehen in seiner Vita als Coach. Im deutschen Oberhaus war er zuletzt für die TSG Hoffenheim als Fußballlehrer aktiv (07/22 bis 02/23), nachdem er zuvor beim FC Zürich die Meisterschaft hatte feiern können.

Laut "Tief im Westen" ist Breitenreiter zudem "Wunschkandidat" von Vorstandboss Hans-Peter Villis.

Sowohl für Breitenreiter als auch für Zeidler gilt demnach zudem, dass sie beide offen für den Job in Bochum sind, wie "Bild" erfahren hat.