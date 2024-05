Kroos vor Champions-League-Finale bei Taylor Swift

AFP/SID/JAVIER SORIANO

Toni Kroos war zu Besuch bei Taylor Swift

Toni Kroos hat kurz vor dem Champions-League-Finale Ablenkung bei einem Konzert von Popstar Taylor Swift gesucht.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid verfolgte am Mittwochabend ebenso wie Torhüter Thibaut Courtois den ersten von zwei Auftritten der Amerikanerin in Madrid in einer VIP-Loge. Die Show fand im Bernabeu-Stadion statt, wo die Bühne ansonsten den Fußballern von Real gehört.

Madrid trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Londoner Wembley-Stadion auf Borussia Dortmund, für Kroos wird das Spiel sein letztes als Klubfußballer. Bis dahin soll auch der Innenraum im Real-Stadion wieder umgebaut sein: Für Samstag ist ein Public Viewing geplant, am Sonntag würde dort die mögliche Titelfeier steigen.