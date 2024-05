BVB-Fan Zabel mit dem Rad zum Champions-League-Finale

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hilger

BVB-Fan Rick Zabel fährt mit dem Rennrad zum Champions-League-Finale nach London

Zehntausende Fans werden Borussia Dortmund zum Champions-League-Finale gegen Real Madrid am Samstagabend (21.00 Uhr) nach Wembley begleiten, aber eine der wohl ungewöhnlichsten Anreisen hat Rick Zabel.

Der ehemalige Radprofi, der erst am vergangenen Sonntag bei Rund um Köln sein letztes Rennen absolvierte, fährt mit dem Rennrad die über 600 Kilometer nach London.

Bei Instagram veröffentlicht der Sohn des früheren Rad-Stars Erik Zabel ein Video, das ihn im BVB-Trikot vor dem Dortmunder Stadion zeigt.

In die Kamera sagt er: "Road to Wembley. Mit dem Fahrrad zum Champions-League-Finale - wir fahren los." Anschließend wird ein Bild seines spärlichen Gepäcks gezeigt, ehe der in Dortmunds Nachbarstadt Unna geborene Zabel mit dem Rennrad losfährt. "Let‘s go, kommt gut an!", kommentierte der BVB unter den Post.