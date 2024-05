BVB-Video sorgt für "Gänsehaut"

IMAGO/Moritz Mueller

Die BVB-Stars bejubeln den Überraschungscoup gegen PSG

Am Samstag (21 Uhr) trifft Borussia Dortmund im Finale der Champions League auf Real Madrid. Die Favoritenrolle ist im Londoner Wembley-Stadion dabei glasklar verteilt. Auf der einen Seite steht der 14-malige Henkelpottsieger, der "Endgegner im europäischen Fußball", wie BVB-Coach Edin Terzic am Dienstag betonte. Auf der anderen der Überraschungsfinalist aus Dortmund, der die Bundesliga-Saison gerade mal auf Platz fünf abgeschlossen hat. Mit einem emotionalen Video hat der BVB Fans und Spieler nun auf das Highlight eingepeitscht.

Auf X hat der BVB am Donnerstagabend ein Video gepostet, dass im Vorfeld des Endspiels der Champions League wohl für die richtige Stimmung sorgen soll. Überschrieben ist die anfangs in schwarz-weiß gehaltene und mit englischen Aussagen versehene Sequenz mit den Worten "After All They Say ..." (Nach allem, was gesagt wurde).

Das Video startet mit einer Nahaufnahme von Dortmunds Leihspieler Jadon Sancho, die von Schlagzeilen der englischen Presse abgelöst wird, in denen der Zoff des Flügelstürmer mit ManUnited-Coach Erik ten Hag, der letztlich zur Rückkehr zum BVB führte, angedeutet wird. Eine Stimme sagt dazu: "Die Leute sagen, du passt nicht rein".

Versehen mit dem Label "Die Leute werden sagen, du hast es nicht mehr drauf" erscheint als nächster Spieler Routinier Mats Hummels, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die EM nominiert wurde. Es folgt ein Verweis auf BVB-Ikone Marco Reus, dem als Jugendspieler die körperlichen Voraussetzungen für eine Profi-Karriere abgesprochen wurden.

Dann wird die Story von Angreifer Sebastien Haller aufgegriffen, der an einem Tisch sitzt, vor ihm ausgebreitet, die Schlagzeilen zu seiner Hodenkrebs-Diagnose aus dem Sommer 2022: "Die Leute werden dir sagen, dass deine Geschichte erzählt ist."

BVB sorgt für Gänsehaut

Nach etwa der Hälfte des Videos erfolgt dann ein Stimmungswechsel.

Auf schwarzem Hintergrund steht geschrieben: "Und dennoch irgendwie - nach allem, was sie sagen ..." - dann wird die Schwarzweiß-Optik ad acta gelegt und es folgen prägende Szenen aus dem Dortmunder Weg ins Finale: Darunter Sanchos Treffer im Achtelfinale gegen Eindhoven, Hummels Retter-Grätsche gegen PSG und Hallers wichtiger Last-Minute-Anschluss im Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid.

Eingeleitet von Sancho beendet der Satz "... seht, wo wir jetzt sind" das Video, in der Totalen das Londoner Wembley-Stadion.

Der Post, in dem neben den Stars auch die Geschichte von weniger bekannten Mitarbeitern und Vereinsmitgliedern aufgegriffen wird, erntete blitzschnell massenhaft Likes und positive "Gänsehaut"-Kommentare.

Der Kniff der Schwarzgelben scheint aufzugehen. Bleibt zu hoffen, dass das auch für Terzics Taktik auf dem Rasen gilt.