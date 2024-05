Bestätigt! BVB verliert Toptalent an Gladbach

IMAGO/Patrick Ahlborn

Charles Herrmann (r.) verlässt den BVB in Richtung Borussia Mönchengladbach

Mit der U19 von Borussia Dortmund verlor Charles Herrmann am Donnerstag das Endspiel um die deutsche A-Juniorenmeisterschaft mit 1:3 gegen den Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim - danach kam raus, der BVB verliert nun Charles Herrmann. Den Flügelstürmer zieht es zu Borussia Mönchengladbach.

U17-Weltmeister Charles Herrmann verlässt den BVB und schließt sich Borussia Mönchengladbach an. Das bestätigte Dortmunds U19-Coach Mike Tullberg.

"Durch die EM und WM ist um die Jungs ein Riesen-Hype entstanden. Dann ist das so, dass sich der ein oder andere dafür [einen Wechsel, Anm.d.Red.] entscheidet, um schneller in den Herrenbereich zu kommen. Ob das richtig ist, werde ich hier nicht beurteilen können", erklärte Tullberg "Sport1".

Und weiter: "Heutzutage finde ich, dass die Jungs ein bisschen mehr Geduld mitbringen müssen. Ich hoffe auch für Charles, obwohl er nach Gladbach geht, dass es gut läuft. Diese Perspektive konnten wir ihm einfach nicht anbieten."

Insgesamt absolvierte Herrmann 2023/2024 bislang 25 Pflichtspiele für seine Farben. Dabei gelangen dem Linksfuß fünf Tore und zwei Vorlagen.

Gladbach mit guten Karten bei den BVB-Talenten

Großen Anteil hatte Herrmann zudem am Titelgewinn der deutschen U17-Nationalmannschaft im Dezember in Indonesien. Anschließend hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl Herrmann und seine Dortmunder DFB-Teamkollegen gegenüber "DAZN" als "wichtige Bausteine der Zukunft" bezeichnet. Diese Zukunft liegt nun aber wohl am Niederrhein.

Gladbach hat derzeit offenbar ohnehin gute Karten bei den Talenten der Schwarzgelben. Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" bestätigte Dortmunds U17-Trainer Marco Lehmann unlängst bereits, dass Fritz Fleck und Len Wörsdörfer den Klub in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen werden. "Da blutet mir das Herz", erklärte Lehmann.

Offiziell bestätigt, wurde derweil der Wechsel von Leon Herdes zu Eintracht Braunschweig.