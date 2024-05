Watzke überrascht mit Bayern-Schwärmerei

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (2.v.r.) lobt den FC Bayern

In der Vergangenheit schickte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke regelmäßig Kampfansagen, Spitzen oder andere Kommentare Richtung FC Bayern. Aktuell will der Vollblut-Borusse aber nicht gegen den kriselnden Rekordmeister feuern - und nimmt ihn sogar in Schutz.

Er werde sich "nicht am aktuellen Bayern-Bashing beteiligen", stellte Watzke im Interview mit der "Bild" klar: "Gerade in einer solchen Phase sollten wir den Bayern den nötigen Respekt entgegenbringen. Kein Klub in Deutschland hat mehr für den deutschen Fußball getan als Bayern München!"

Freilich sind die Schwierigkeiten des Dortmunder Erzrivalen auch dem demnächst scheidenden BVB-Geschäftsführer nicht verborgen geblieben.

"Dass es bei einem Übergang mal Probleme gibt, kann sein. Aber Uli Hoeneß' Lebensleistung wird immer außergewöhnlich sein", hob Watzke hervor.

Der 64-Jährige ist überzeugt, aus den Münchner Fehlern lernen zu können. "Natürlich ist es interessant zu beobachten, was passiert – ohne es zu kommentieren. Und daraus auch Ableitungen zu treffen", so Watzke, der mit seiner Borussia am Samstagabend im Champions-League-Finale auf Real Madrid trifft.

Er habe zwar "immer gerne mit den Bayern gestritten" und werde dies "sicher auch irgendwann mal wieder" tun, dennoch habe der Rekordmeister "für den deutschen Fußball enorm viel geleistet", verdeutlichte der gebürtige Sauerländer: "Und das ist ganz eng mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge verbunden."

Watzke sicher: FC Bayern wird es vorerst "schwer haben"

Rein sportlich sieht Watzke an der Säbener Straße allerdings noch einige Hürden.

"Sagen wir es mal so: Die Bayern werden es in den nächsten zwei, drei Jahren zumindest schwer haben, so eine gewaltige Dominanz zu entwickeln, wie sie sie unter Pep Guardiola hatten!", prophezeite der scheidende Borussia-Chef.

Unterschätzen dürfe man den Verein gleichwohl nie: "Bayern ist finanziell so stark wie kein anderer Klub und wird die richtigen Ableitungen aus dieser Saison treffen. Im nächsten Jahr werden sie bei der Meistervergabe wieder ganz vorne dabei sein."