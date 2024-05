Pikantes Gerücht: Verhindert Tuchel einen Bayern-Transfer?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer des FC Bayern

Die Ära von Thomas Tuchel beim FC Bayern ist beendet. Allerdings könnte sie für die Münchner noch ein Nachspiel haben, denn angeblich besteht die Möglichkeit, dass der Ex-Trainer die Transferpläne des Rekordmeisters empfindlich durchkreuzt.

Wie der italienische Transfer-Insider Matteo Moretto in seiner "Caught Offside"-Kolumne berichtet, könnte Thomas Tuchel dafür sorgen, dass der FC Bayern einen seiner Wunschspieler im anstehenden Transfersommer nicht bekommt.

Bei besagtem Wunschspieler soll es sich um Innenverteidiger Ronald Araújo vom FC Barcelona handeln. Der 25-Jährige steht beim FC Bayern schon länger hoch im Kurs. Tuchel wollte den Abwehrspieler im vergangenen Winter unbedingt an die Säbener Straße lotsen. Letztlich verhinderte Barca den Deal aber.

Folgt der Bayern-Wunschspieler dem Tuchel-Lockruf?

Laut Moretto könnte die Spur von Tuchel zu Araújo nun wieder heißer werden - falls der Deutsche tatsächlich neuer Trainer von Manchester United werden sollte. Auch bei den Scouts des englischen Rekordmeisters steht der Uruguayer weit oben auf dem Zettel. Sollte Tuchel eingestellt werden und sich Araújo als Neuzugang wünschen, würde er entsprechend auf offene Ohren stoßen.

Moretto glaubt, dass der Spieler dieser Idee offen gegenüberstehen würde. "Wir müssen abwarten und schauen, wo es Tuchel hinzieht, weil er einer der Trainer ist, die Araújo am meisten mag", schrieb der Journalist in seiner Kolumne.

Bis zu einer Araújo-Absage an den FC Bayern und einer Zusage an Tuchel bzw. Manchester United muss allerdings noch eine Menge passieren. Allen voran müsste Tuchel überhaupt erstmal von den Red Devils eingestellt werden. Derzeit hält der Niederländer Erik ten Hag das Zepter im Old Trafford noch immer in der Hand.

Barca würde Araújo wohl gehen lassen

Dass der FC Barcelona Araújo im Fall der Fälle abgeben würde, ist laut übereinstimmenden Berichten immerhin schon klar. Die Katalanen brauchen dringend Geld und würden dem Innenverteidiger bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Laut Moretto laufen zwischen Spieler und Klub derzeit zwar Gespräche, eine Einigung gibt es aber noch nicht.

"Wenn ein gutes Angebot eingeht, werden sie darüber [einen Verkauf] nachdenken", schrieb Moretto. Jene Offerte sei bislang allerdings noch nicht eingetroffen.