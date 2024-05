So geht es für Hansi Flick jetzt weiter

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hansi Flick ist der neue Cheftrainer des FC Barcelona

Am Mittwoch gab der FC Barcelona die Verpflichtung von Hansi Flick als neuen Cheftrainer bekannt. Nun ist durchgesickert, wie es für den ehemaligen Bundestrainer in den kommenden Wochen bei den Katalanen weitergeht.

Nur kurze Zeit nach seiner Vertragsunterzeichnung beim FC Barcelona machte sich Hansi Flick laut "Mundo Deportivo" wieder auf den Weg nach Deutschland, von wo aus er jedoch in ständigem Kontakt zu Barca-Sportdirektor Deco stehen wird, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Im Fokus steht dann, dass der ehemalige Trainer des FC Bayern ständig darüber informiert wird, wie sich die angespannte Finanzlage der Katalanen entwickelt.

Laut "Sport" will der spanische Vizemeister diesen Sommer mit Joshua Kimmich vom FC Bayern, Bernardo Silva von Manchester City und Nico Williams von Athletic Bilbao mindestens drei neue Spieler verpflichten. Dafür müssen jedoch auch drei Profis veräußert werden.

FC Barcelona: Hansi Flick kehrt Mitte Juni nach Spanien zurück

Über die Transferangelegenheiten will sich der Traditionsklub dann nach Flicks Rückkehr Mitte Juni austauschen. "Mundo Deportivo" zufolge sollen dann auch wichtige Fragen rund um das Trainerteam des 59-Jährigen geklärt werden. Auch soll die Wohnungssuche des Ex-Bundestrainers beginnen, der zusammen mit seiner Frau Silke nach Barcelona kommt.

Großartige Veränderungen an der Sommervorbereitung des Klubs kann Flick derweil wohl nicht mehr vornehmen. Ende Juli fliegt der 27-fache spanische Meister für eine Marketingtour in die USA, die bereits seit Monaten fest geplant ist. Möglich sei aber wohl, dass der Heidelberger am Ablauf "etwas nachbessere", so die spanische Sportzeitschrift.

In Nordamerika trifft der FC Barcelona in hochkarätigen Testspielen auf Manchester City (30. Juli), Real Madrid (3. August) und die AC Mailand (6. August).