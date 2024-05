Rom zieht Kauoption: Angelino-Abschied aus Leipzig besiegelt

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/SID/IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Schließt sich der AS Rom fix an: Angelino

Fußball-Bundesligist RB Leipzig und der spanische Linksverteidiger Angelino gehen endgültig getrennte Wege.

Nachdem der 27-Jährige im Winter auf Leihbasis zur AS Rom wechselte, schließt sich Angelino dem Serie-A-Klub nun fix an. In der abgelaufenen Rückrunde kam er dort in 16 Partien zum Einsatz und stand 14-mal in der Startelf.

Angelino war im Januar 2020 zunächst per Leihe von Manchester City nach Leipzig gekommen, bevor er im Sommer 2021 fest verpflichtet worden war. Für RB absolvierte der Spanier 100 Partien, in denen er zwölf Tore erzielte und 29 Treffer vorbereitete. Vor seiner Station in Rom war Angelino auf Leihbasis bereits für den Bundesligisten TSG Hoffenheim und den türkischen Meister Galatasaray Istanbul aufgelaufen.