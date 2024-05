Wechsel-Hammer um José Mourinho wohl fix

IMAGO/Nicola Ianuale

José Mourinho wird wohl in die Türkei wechseln

Medienberichten zufolge zählte José Mourinho vor der Verpflichtung von Vincent Kompany auch zu den Trainerkandidaten beim FC Bayern. Nun steht "The Special One", der im Januar von der AS Rom entlassen wurde, vor einem Engagement in der Türkei.

Bereits Mitte Mai war bekannt geworden, dass der türkische Traditionsverein Fenerbahce großes Interesse an einer Verpflichtung von José Mourinho hat. Auch Stadtrivale Besiktas wurde zuletzt als möglicher neuer Arbeitgeber des Portugiesen gehandelt.

"Wir haben José Mourinho vor einem Monat kontaktiert und er hat sich über unser Angebot gefreut", hatte sich Besiktas-Vizepräsident Hüseyin Yücel noch vor wenigen Wochen optimistisch geäußert. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio und die portugiesische Zeitung "A Bola" übereinstimmend berichten, hat sich Mourinho nun für einen neuen Klub entschieden.

José Mourinho soll zeitnah bei Fenerbahce vorgestellt werden

Demnach steht der 61-Jährige vor der Unterschrift bei Fenerbahce. Beim Vizemeister der abgelaufenen Saison in der Süper Lig soll der ehemalige Trainer des FC Chelsea einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterzeichnen. Bereits am Freitag oder Samstag soll die Verpflichtung offiziell gemacht werden.

Dem türkischen Transferjournalisten Yağız Sabuncuoğlu zufolge soll in das Arbeitspapier des Star-Trainers zudem noch eine Option auf ein weiteres Jahr integriert werden. Mourinho wird beim Traditionsklub auf Ismail Kartal folgen, der den Istanbuler Verein nach nur einem Jahr wieder verlassen muss.

Die Arbeitslosigkeit endet für den zweifachen Champions-League-Sieger nach nur einem halben Jahr. Im Januar wurde "The Special One" bei der AS Rom vor die Tür gesetzt. Im Rahmen der langen Suche nach einem Nachfolge für Thomas Tuchel wurde Mourinho zwischenzeitlich auch mit dem Trainerjob beim FC Bayern in Verbindung gebracht.