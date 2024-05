Neururer hat "Problem" mit Bayern-Entscheidung für Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Neuer Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany

Am Donnerstag wurde Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern offiziell vorgestellt. Kultcoach Peter Neururer ist bei dem Belgier hin- und hergerissen.

Kompany sei zunächst einmal "ein überragender Typ" - zumindest habe er das gehört, verriet der 69-Jährige in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Der Nachfolger von Thomas Tuchel besitze zwar "nicht die große Erfahrung", was durchaus "Fragezeichen" mit sich bringen würde. "Aber er gilt als großes Talent", hob Neururer hervor.

Doch: "Ich habe mit Talenten im Trainerdasein immer so meine Probleme", gestand der frühere Übungsleiter des VfL Bochum.

In diesem Zusammenhang erinnerte Neururer an fehlgeschlagene Experimente auf der Trainerbank des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Da hatte Bayern München schon den einen oder anderen, der auch als Talent dastand - und das hat nicht ganz so hingehauen", spielte er u.a. auf Jürgen Klinsmann an. In der Saison 2008/2009 war der ehemalige Nationalspieler an der Säbener Straße krachend gescheitert.

FC Bayern: Neururer wünscht Kompany "nur das Beste"

Bei Kompany sieht Neururer allerdings auch einige Vorzüge. Zu aktiven Zeiten habe er "Weltklasse" verkörpert, auch seine ersten Trainerstationen in Anderlecht und Burnley seien vielversprechend gewesen.

Den Aufstieg in die Premier League mit den Clarets im vorigen Sommer bezeichnete Neururer als "sensationell", den direkten Wiederabstieg als Tabellenvorletzter wiederum als normal.

"Das kann durchaus passieren bei den Strukturen im englischen Fußball, bei den Möglichkeiten, die andere Vereine haben", gab der Kultcoach zu bedenken und ergänzte: "Diese Möglichkeiten hatte Kompany nicht."

Er wünsche dem Belgier "auf jeden Fall nur das Beste und viel Erfolg" beim FC Bayern, da dies "automatisch auch Erfolg für den deutschen Fußball" bedeuten würde.

Kompany hat in München einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Für den Wechsel wird eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fällig. In Kürze soll auch das Trainerteam des neuen Linienchefs stehen.