Medien: Torwart-Abschied auf Schalke besiegelt

Wird den FC Schalke 04 wohl verlassen: Marius Müller

Der FC Schalke 04 muss sich offenbar nach einem neuen Torhüter umsehen. Die Königsblauen haben angeblich ein Angebot von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg für Schlussmann Marius Müller akzeptiert.

Der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg haben laut "Sky" eine Einigung in den Verhandlungen über einen Transfer von Torwart Marius Müller erzielt. Schon zu Wochenbeginn wurde über den wohl bevorstehenden Deal berichtet, nun sollen sich beide Lager auf eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geeinigt haben.

Müller soll bei den Wölfen einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschreiben, heißt es. Der Medizincheck sei für die kommende Woche geplant, dann werde der Transfer auch offiziell verkündet.

Eigentlich hatte sich der VfL Wolfsburg auf den Abschied der langjährigen Nummer eins Koen Casteels schon mit der Verpflichtung von Kamil Grabara vom FC Kopenhagen vorbereitet, für den immerhin stolze 13,5 Millionen Euro gezahlt werden. Nun soll Marius Müller den Konkurrenzkampf bei den Niedersachsen ankurbeln.

Müller schlägt Verlängerung beim FC Schalke 04 aus

Marius Müller war erst im vergangenen Sommer vom FC Luzern nach Gelsenkirchen gekommen, wo er einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hatte. Der ehemalige Kaiserslauterer hatte sich beim FC Schalke 04 prompt den Stammplatz erkämpft, ehe ihn eine Adduktorenverletzung mehrere Monate außer Gefecht setzte. Nach dem Jahreswechsel rückte er erneut zwischen die Pfosten und kam in der abgelaufenen Spielzeit somit auf 22 Pflichtspieleinsätze.

Gerne hätte der Revierklub mit dem 30-Jährigen längerfristig zusammengearbeitet. Eine Verlängerung schlug der Schlussmann allerdings aus, wohl aus finanziellen Gründen, wie "Bild" zuletzt berichtete. Demnach bot Schalke 04 lediglich eine geringe Anpassung des Jahresgehalts, was Müller wiederum als "Witz-Angebot" empfunden habe.

Da Routinier Ralf Fährmann den Klub verlässt, stehen Trainer Karel Geraerts zur neuen Saison bislang nur die Leih-Rückkehrer Justin Heekeren sowie U19-Talent Luca Podlech zur Verfügung.