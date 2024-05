Bundeskanzler Scholz besucht Testspiel gegen die Ukraine

IMAGO/Jürgen Kessler

Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) wird das EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine besuchen

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das vorletzte EM-Vorbereitungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine.

Im Anschluss sei auch ein Treffen mit den Profis von Bundestrainer Julian Nagelsmann geplant, wie Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag ankündigte. Vor dem Anpfiff (20:45 Uhr) wird Scholz die Arena in München besuchen, wo am 14. Juni das Eröffnungsspiel von Deutschland gegen Schottland stattfindet.

Vor wenigen Tagen hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das deutsche Team in dessen Trainingslager in Thüringen besucht. Scholz versicherte unterdessen, er wolle bei der Heim-EM möglich viele Spiele sehen - "mit Bratwurst und Bier im Garten".