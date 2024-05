Fix! Schalke erklärt Transfer von Ex-Bayern-Keeper

IMAGO/Noah Wedel

Ron-Thorben Hoffmann schließt sich dem FC Schalke 04 an

Der FC Schalke 04 hat sich für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen Hauch FC Bayern ins Revier geholt: Torhüter Ron-Thorben Hoffmann schließt sich den Königsblauen an, wie der Klub am Freitag bestätigte. Der Keeper kommt ablösefrei von Eintracht Braunschweig. Welche Vorzüge der frühere Münchner mitbringt, haben die Knappen nun herausgestellt.

Weil Marius Müller sich wohl aller Voraussicht nach dem VfL Wolfsburg anschließen wird, brauchte der FC Schalke 04 einen neuen Schlussmann. Dieser ist in Person von Ron-Thorben Hoffmann nun gefunden. Der 25-Jährige, der in seiner Jugend beim FC Bayern ausgebildet wurde und über den AFC Sunderland und Eintracht Braunschweig nun bei S04 landete, unterschrieb am Freitag einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2027 datiert ist.

"Mit Ron-Thorben gewinnen wir einen sehr reaktionsschnellen und athletischen Torwart", freute sich Sportdirektor Marc Wilmot und hob weitere Vorzüge des Schlussmannes heraus: "Ihn zeichnet ein auffällig gutes Umschalten nach abgefangenen Bällen sowie mutiges Agieren bei der Raumverteidigung von hohen Bällen aus"

Was den Schalker Verantwortlichen rund um den neuen Technischen Direktor Ben Manga, der ebenfalls bei der Vorstellung Hoffmanns dabei war, ebenso am neuen Keeper gefällt: "Er hat in der vergangenen Saison unter schwierigen Umständen überdurchschnittlich gut performt."

Schalke 04 bekommt Top-Keeper

Tatsächlich gehörte Hoffmann in 2023/24 zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga. Immerhin sieben Mal konnte er bei den lange Zeit in Abstiegsnot steckenden Braunschweigern ohne Gegentor bleiben.

Trotz seiner insgesamt 52 Tore gehörte er immer zu den Leistungsträgern beim BTSV, kassierte beim Fachmagazin "kicker" nie eine schlechtere Note als 4,0, kommt insgesamt auf einen Top-Schnitt von 2,88.

Hoffmann jedenfalls ist schon voller Erwartungen hinsichtlich seiner neuen Aufgabe bei den Königsblauen. "Ich habe meine Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil ich davon überzeugt bin, dass Schalke der richtige Verein für mich ist."

In den Gesprächen hätten ihm die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von ihm versprechen, verriet er. "Schon jetzt freue ich mich darauf, in wenigen Wochen gemeinsam mit dem Team loszulegen und auf die Fans zu treffen."