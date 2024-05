Lockt Kompany einen Ex-Münchner zurück zum FC Bayern?

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Holt Kompany einen seiner früheren Stürmer zum FC Bayern?

Beim FC Bologna spielte der frühere Münchner Joshua Zirkzee zuletzt eine überragende Saison, nun wird der 23-jährige Angreifer intensiv mit einem Comeback beim FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Grund: Die enge Verbindung zwischen dem neuen FCB-Coach Vincent Kompany und Zirkzee sowie die vertraglichen Möglichkeiten.

Mit Vincent Kompany als neuem Trainer werden sich beim FC Bayern in den kommenden Wochen und Monaten aller Voraussicht nach zahlreiche Veränderungen ergeben. Die Mannschaft soll nach den Wünschen des 38-Jährigen angepasst werden, teils wird sogar berichtet, dass das Team radikal umgebaut werden soll.

So oder so: Ein neuer Stürmer soll her. Und das könnte unter Umständen einer sein, der sich in München schon bestens auskennt. Denn wie das Portal "fussball.news" aus dem Umfeld des FC Bayern erfahren haben will, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit einem Comeback von Joshua Zirkzee.

Der Stürmer wurde in der Jugend der Münchner ausgebildet, feierte auch sein Profi-Debüt beim FC Bayern, bevor er im Sommer 2022 zum FC Bologna weiterzog, wo er zuletzt massiv auftrumpfte. Elf Tore und fünf Vorlagen in 34 Einsätzen in der Serie A spülten ihn nicht nur auf den Radar des FC Bayern, sondern auch auf die Listen weiterer Top-Klubs. Darunter der FC Arsenal, Juventus Turin und AC Mailand.

Allerdings hat die besten Karten derzeit wohl sein Ausbildungsklub aus München, und zwar deshalb, weil dort nun Kompany am Ruder ist. Zirkzee und Kompany kennen sich bestens aus dessen Leih-Saison beim RSC Anderlecht (2021 bis 2022), wo der heutige FCB-Coach den Angreifer trainierte und aufs nächste Level hob.

Klappt Kompany/Zirkzee auch beim FC Bayern?

18 Tore und 12 Vorlagen stehen für Zirkzee unter Kompany zu Buche. Kommen weitere beim FC Bayern dazu?

Klar ist, die Süddeutschen haben eine Rückkaufklausel für Zirkzee, die bei 20 bis 25 Millionen Euro liegen soll.

Der 23-Jährige, der in Bologna noch bis 2026 gebunden ist, könnte dabei eine Art Wunschspieler von Kompany sein, spekuliert "fussball.news". Der Fußballlehrer kennt die Stärken des Niederländers.

Und: Da Kompany beim FC Burnley und in Anderlecht gern auch mit zwei Stürmern spielen ließ, könnte Zirkzee beim FC Bayern möglicherweise mehr als nur ein Backup für Harry Kane sein.

Wie "fussball.news" weiter berichtet, müsste Kompany bei Zirkzee allerdings erst einmal Überzeugungsarbeit leisten. Denn der Stürmer fühle sich in Italien sehr wohl, heißt es. Allerdings denke Zirkzee derzeit intensiv über ein Comeback nach, dieses werde nun "immer wahrscheinlicher", so das Portal.