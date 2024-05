"Kontrollverlust": Berater teilt gegen Kompany aus

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vincent Kompany bekommt direkt zu spüren, wie schwer es beim FC Bayern ist

Psychologische Fallstudien aufgrund von Eindrücken aus der Ferne zu machen, ist eigentlich verpönt. Doch der frühere Regierungssprecher und heutige PR-Berater Béla Anda hat es sich nicht nehmen lassen, Vincent Kompany, den neuen Trainer des FC Bayern, durch Eindrücke aus kurzen Videos in kommunikativer Hinsicht zu beleuchten und dem Neu-Münchner ein schlechtes Zeugnis auszustellen.

Vincent Kompany hat seine Arbeit beim FC Bayern offiziell noch gar nicht begonnen, am 1. Juni ist sein erster Arbeitstag. Doch schon vorher bekommt der junge Belgier zu spüren, wie toxisch das Umfeld bei den Münchnern teilweise ist.

Denn auf der Plattform "Linkedin" hat Béla Anda, von 2002 bis 2005 Regierungssprecher des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) sowie Chef des Bundespresseamtes und heute als Kommunikationsberater bei einer PR-Agentur tätig, gegen Kompany ausgeteilt.

Um Kompanys Vorgehen in kommunikativer Hinsicht auf den Grund zu gehen, nutzte Anda für seine Analyse zwei Videos, die in den sozialen Medien die Runde machen. Sie zeigen Kompany, wie er sich in der Kabine gegenüber seinen ehemaligen Schützlingen vom FC Burnley verhält.

Imagine Kompany saying this to Kimmich, Neuer, Muller, Davies and Goretzka 😭😭 pic.twitter.com/WKyw3FkSbe — Footy Humour (@FootyHumour) 22. Mai 2024

Er sei "kommunikativ enttäuscht" vom neuen Bayern-Trainer, erklärte Anda in seinem Posting. Der Grund: "In einem Video schreit er seine Spieler so an, dass seine Stimme sich überschlägt – ein klares Zeichen von Kontrollverlust. Das ist nicht die gezielte emotionale Ansprache, die Spieler manchmal brauchen, sondern ein Ausdruck völliger Unbeherrschtheit."

Anda: Spieler des FC Bayern werden das nicht akzeptieren

Als weiteres Beispiel von Fehlkommunikation des 38-Jährigen hat Anda aus einem anderen Video. Dort kritisiert der Belgier einen Spieler, der Kompanys Vorwurf, unzuverlässig zu sein, unmittelbar in Frage stellt.

"Daraufhin zieht Kompany sofort zurück und versucht, die Situation zu entschärfen. Beide Situationen – der Kontrollverlust und das sofortige Zurückweichen vor Kritik – sind problematisch", so der PR-Berater.

Sein Fazit: "Erfahrene Spieler bei Bayern München werden einen Trainer mit solchen Eigenschaften nicht lange akzeptieren."

Neben der Taktik sei im Fußball eben auch "Kommunikation entscheidend", betonte Anda. "Leider wird das oft immer noch viel zu wenig beachtet. Denn die Wahrheit bei Bayern liegt schon lange nicht mehr auf dem Platz - sondern in der Kabine."

Ob Anda in der Vergangenheit selbst Fußball spielte oder bei einer Ansprache in der Kabine zugegen war und damit die Abläufe im Team- bzw. Profisport kennt, blieb allerdings offen.