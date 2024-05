Bayern-Pläne: Hoffnung bei Davies, Ideen bei Zvonarek

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern setzt auf Zvonarek und Davies (li.)

Wie sieht der Kader des FC Bayern in der Saison 2024/25 aus? Diese Frage beschäftigt derzeit auch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters. Während es in der Causa Alphonso Davies neue Hoffnungen auf eine Verlängerung gibt, könnte sich Top-Talent Lovro Zvonarek (vorerst) verabschieden.

Die Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany ist unter Dach und Fach, nun geht es beim FC Bayern mit Blick auf die Mannschaft ans Eingemachte. Ein Pfeiler der Vergangenheit, der auch einer der Zukunft sein soll, ist dabei Alphonso Davies. Allerdings gab es in den letzten Monaten Missstimmung rund um den Linksverteidiger.

Der Grund: Davies fühlte sich nicht wertgeschätzt, lehnte eine Verlängerung bei den Münchnern bislang ab, stellte zudem hohe Gehaltsforderungen.

Gleichzeitig baggerte Real Madrid am Kanadier und der Kanadier liebäugelte mit einem Wechsel zu den Königlichen. Doch nach Informationen von "Sky" kann sich der FC Bayern neue Hoffnung auf eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Vertrages machen.

In den vergangenen Tagen soll es nämlich laut dem TV-Sender neue Gespräche mit dem Management des Abwehrspielers gegeben haben, vor allem deswegen, weil Neu-Coach Kompany Davies unbedingt halten und mit ihm arbeiten möchte.

FC Bayern: Talent vor Leihe?

In der jüngeren Vergangenheit sollen die Münchner Davies einen neuen Vertrag angeboten haben, der bis 2029 datiert war - also satte fünf Jahre - und ein Salär von 13 bis 14 Millionen Euro jährlich beinhaltete, so "Sky" weiter. Allerdings habe der Linksverteidiger 20 Millionen Euro im Jahr gefordert. Zu viel für die Bosse. Ob sich das Angebot der FCB-Verantwortlichen nach der klaren Positionierung durch Kompany nun noch einmal verändert hat, sagt der TV-Sender nicht.

Aus Madrid soll es derweil zwar weiter Interesse, aber noch kein konkretes Angebot geben.

Im Fall von Lovro Zvonarek, dem 19-jährigen Offensivtalent, das in der Schlussphase der Saison einige Einsatzminuten sammeln konnte, hat man derweil andere Pläne. Der Mittelfeldspieler, der erst kürzlich einen neuen Vertrag unterschrieb, soll möglicherweise im Sommer verliehen werden, um Spielpraxis sammeln zu können.

Vereine aus England, Italien und aus der Bundesliga seien interessiert, heißt es. Eine Entscheidung soll aber erst nach der Vorbereitung fallen, wenn klar ist, wie Kompany mit dem 19-Jährigen plant.