Details zu Kompanys Bayern-Vertrag durchgesickert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Vincent Kompany verdient wohl gut beim FC Bayern

Heureka, der FC Bayern hat einen Trainer! Vincent Kompany wird die Münchner fortan trainieren, das steht seit dieser Woche fest. Nun sind Details zum Vertrag durchgesickert, den der 38-jährige Belgier beim deutschen Rekordmeister unterschrieben hat.

"Herzlich willkommen in München, Vincent Kompany! Der FC Bayern hat den 38-jährigen Belgier als neuen Trainer verpflichtet und den ehemaligen Profispieler mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet", das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch nach vorangegangener mehr als dreimonatiger Suche samt zahlreichen Rückschlägen mit.

Nachdem rund um den Transfer des Coaches, der zuvor noch beim FC Burnley unter Vertrag stand, nur über die ungefähre Ablöse gemunkelt wurde, die laut "Sky" zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegen soll, hat der TV-Sender am Freitagabend genauere Informationen präsentiert.

Demnach sind zehn bis elf Millionen Euro als Fixsumme/Sockelbetrag nach England gegangen und auf das Konto des Premier-League-Absteigers geflossen.

Weitere Gelder könnten hinzukommen, wenn Kompany mit dem FC Bayern Titel sammelt und/oder Meilensteine erreicht.

Entsprechende erfolgsabhängige Boni wurden demnach im Kaufvertrag vermerkt. Wie hoch diese ausfallen bzw. welche Maximalsumme Burnley erreichen kann, ist allerdings (noch) nicht bekannt.

Kompany hat mit FC Bayern gut verhandelt

Dafür hat "Sky" erfahren, wie hoch das Gehalt von Kompany beim Rekordmeister ausfällt.

Und diese Summe hat es durchaus in sich. Denn der 38-Jährige soll sieben bis neun Millionen Euro brutto "all in" einstreichen. Heißt: Eingerechnet sind hier schon mögliche Bonuszahlungen.

Laut "Sky" hat Kompany gut verhandelt und in seinem Poker auch auf das starke Interesse anderer Klubs hingewiesen, wie das des FC Chelsea. So habe er das stattliche Salär heraushandeln können.

Zum Vergleich: Sein deutlich erfahrener Vorgänger Thomas Tuchel soll zuvor zehn Millionen Euro jährlich verdient haben - und streicht diese Summe noch bis zum Ende seiner eigentlichen Vertragslaufzeit im Sommer 2025 ein.

Zur Vertragslaufzeit von Kompany erfuhr der Pay-TV-Sender derweil, dass es ein klassischer Drejahresvertrag sei ohne weitere Optionen. Heißt: Es sind weder zwei plus ein Jahr noch drei plus weitere Jahre, die Klub oder Trainer via Klausel ziehen könnten.