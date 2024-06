Bericht: Modric hängt noch ein Jahr dran

Tom Weller, dpa

Mittelfeldspieler Luka Modric (r.) möchte in Madrid in den Ruhestand gehen.

Einem Medienbericht zufolge will Luka Modric noch eine weitere Saison bei Real Madrid bleiben. Eine Quelle für seine Informationen nannte der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio am Samstag allerdings nicht. In spanischen Medien wurde zunächst nichts dazu vermeldet.

In einem Interview des Senders Cope hatte Modric vor wenigen Tagen allerdings schon gesagt, dass er hoffe, den Vertrag verlängern und bei den Königlichen in den Ruhestand gehen zu können. Zudem hatte der 38 Jahre alte Kroate betont, dass die Entscheidung bereits gefallen sei, sie aber erst nach dem Finale der Champions League an diesem Samstag im Londoner Wembleystadion gegen Borussia Dortmund verkündet werde.

Der 1,72 große Mittelfeldspieler aus dem kroatischen Zadar spielt seit dem Sommer 2012 für Real, er war damals von Tottenham Hotspur in die spanische Hauptstadt gewechselt. Mit den Madrilenen gewann er unter anderem fünfmal die Champions League und bildete vor allem mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos, der seinerseits seinen Vertrag bei Real nicht verlängerte, ein kongeniales Mittelfeld-Duo.