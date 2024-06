DFB-Team trainiert erneut vor Fans in Herzogenaurach

Federico Gambarini, dpa

Bereits in Jena trainierte das DFB-Team öffentlich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird vier Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland noch ein weiteres Mal vor Fans trainieren.

Nach der Einheit während des Trainingslagers vor 15.000 Zuschauern in Jena am vergangenen Montag findet das nächste öffentliche Training unter Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 10. Juni im EM-Quartier in Herzogenaurach statt.

Um 16.00 Uhr geht es dann im Adi-Dassler Stadion auf dem Gelände von DFB-Partner Adidas los. Die rund 4000 kostenlosen Tickets können am kommenden Dienstag (10:00 Uhr) über das DFB-Ticketportal gebucht werden, wie der Verband am Samstag bekanntgab. Pro Person können maximal vier Tickets erworben werden.