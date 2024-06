Bundesliga-Profis glauben an deutschen EM-Triumph

Federico Gambarini, dpa

Für die Bundesliga-Profis ist das DFB-Team der Top-Favorit auf den EM-Titel

Bei einer Umfrage des Fachmagazins "Kicker" unter den Profis gaben 40 Prozent der Teilnehmer an, dass die DFB-Elf Europameister wird. Dahinter folgen Frankreich (22,0 Prozent), England (15,4), Spanien (6,2), Portugal (3,5) und Österreich (2,6). Titelverteidiger Italien erhielt lediglich 1,3 Prozent der Stimmen.

Mit einem erneuten Vorrunden-Aus wie bei den blamabel verlaufenen Weltmeisterschaften 2022 in Katar und 2018 in Russland rechnen nur 2,6 Prozent der Profis. Fast drei Viertel der Erstliga-Spieler (71,8) sehen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mindestens im Halbfinale. Das Finale der am 14. Juni beginnenden EM findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.