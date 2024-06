Papa Kompany plaudert Details zum Bayern-Wechsel aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Vincent Kompany ist neuer Trainer des FC Bayern

Bereits bei seiner Vorstellung in der vergangenen Woche hatte Vincent Kompany verraten, dass ihn andere Klubs vor dem FC Bayern kontaktiert hatten. Nun hat Papa Pierre in einem Interview ausgeplaudert, welchen Vereinen sein Sohn für einen Wechsel nach München abgesagt hat.

"Der erste Verein, der mich angerufen hat, war nicht Bayern München", erklärte Vincent Kompany bei seiner ersten Pressekonferenz in Diensten des FC Bayern, die den belgischen Übungsleiter für schätzungsweise 10,5 Millionen Euro vom FC Burnley loseisten. Nun sind auch die Klubs bekannt, die den 38-Jährigen gerne verpflichtet hätten.

"Es war eine Überraschung für die ganze Welt. Für mich jedenfalls nicht. Wenn man sich anschaut, welche Mannschaften bereits angeklopft haben. Letztes Jahr waren es Tottenham und Chelsea, jetzt hat Brighton Interesse gezeigt und Chelsea erneut", erklärte sein Vater Pierre im Gespräch mit der belgischen Tageszeitung "La Derniere Heure".

Kompany: "Dem FC Bayern sagt man nicht ab"

Jedoch habe die Strahlkraft der Münchner seinen Sohn vollends überzeugt. "Wenn Bayern, ein Verein, der auf allen Ebenen so gut strukturiert ist, anklopft, sagt man nicht ab", so der 76-Jährige weiter, der als Politiker in der Region Brüssel tätig ist und ergänzte: "Sie wissen, was sie wollen, und es liegt an dir, sie von deiner Vision zu überzeugen. Das ist Vincent gelungen."

Dass der FC Bayern einen neuen Trainer verpflichtet, der mit seinem alten Team aus der Premier League abstieg, sorgte vielfach für Aufsehen. Der deutsche Rekordmeister habe jedoch eingesehen, dass Kompany mit "Burnley mehr Punkte hätte holen müssen." Zudem hätte den Bayern-Bossen gefallen, "dass Vincent seine Vision nicht ändert, auch wenn es Rückschläge gibt."

Seine offensive Spielidee, die der ehemalige HSV-Profi sich bei Trainer-Ikone Pep Guardiola abgeschaut hat, soll den FC Bayern nun zurück in die Erfolgsspur bringen.