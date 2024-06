Hertha BSC findet neuen Trainer - Details enthüllt

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Cristian Fiél (r.) übernimmt wohl Hertha BSC

Hertha BSC hat offenbar einen neuen Cheftrainer gefunden. Laut Medienberichten übernimmt mit Cristian Fiél der Wunschkandidat das Amt des Übungsleiters beim Berliner Zweitligisten.

An seinen Ex-Klub 1. FC Nürnberg soll "Sky" zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro plus Bonuszahlungen fließen. Fiél wird bei Hertha BSC einen Vertrag bis 2026 erhalten, den er zeitnah unterschreiben soll.

Nürnbergs neuer Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte Fiéls Abgang am Montag bestätigt. "Die ersten Tage waren ereignisreich. Ich habe mich mit Cristian Fiél zusammengesetzt. Es waren gute Gespräche, in denen er mir mitgeteilt hat, dass er eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein annehmen möchte", sagte der langjährige DFB-Funktionär, ohne den neuen Arbeitgeber des 44-Jährigen zu nennen. Für den Club sei die Fiéls Abschied "auch eine Chance, andere Impulse zu setzen", so Chatzialexiou.

Bei Hertha BSC wird Fiél ähnlich wie in Nürnberg auch auf junge Talente setzen müssen. Der Deutsch-Spanier gilt als Anhänger eines offensiven Spielstils, wird aber auch die in der abgelaufenen Saison löchrige Defensive der Alten Dame stabilisieren müssen.

Neue Aufgabe für Dárdai bei Hertha BSC

Das Aus von Dárdai als Chefcoach hatte Hertha BSC bereits vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück verkündet. Der 48-Jährige soll aber eine andere Aufgabe im Verein erhalten.

"Pal hat die Mannschaft inmitten einer extrem schwierigen Zeit für Hertha BSC übernommen, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Nach dem Abstieg wussten wir im Anschluss lange noch nicht einmal, ob wir eine Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen, Pál hat sich dennoch unserem Weg verschrieben", sagte Sportchef Benjamin Weber. "Wir haben uns dennoch entschlossen, auf der Position des Cheftrainers zur neuen Saison eine Veränderung vorzunehmen."

Hertha BSC hatte die erste Zweitliga-Spielzeit nach dem Abstieg 2023 auf einem enttäuschenden neunten Rang beendet.