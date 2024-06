Hertha BSC kassiert überraschende Trainer-Absage

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Oliver Reiß wird Hertha BSC wohl verlassen

Hertha BSC steht mit dem designierten Cheftrainer Cristian Fiél vor einer neuen Ära. In den Verhandlungen mit einem möglichen Assistenten für den künftigen Übungsleiter hatte die Chefetage offenbar weniger Glück.

Nach Informationen des "kicker" hat der Hauptstadtklub eine Absage vom eigenen U19-Coach Oliver Reiß erhalten. Der Nachwuchstrainer sollte nach Vorstellung der Klub-Spitze als Vertreter der "Berliner Weges" im Stab von Fiél mitwirken.

Doch trotz guter Gespräche sieht Reiß seine Zukunft nicht mehr in Berlin, heißt es. Den 41-Jährigen soll es zu einem anderen Klub ziehen.

Die Hertha-Bosse seien von dieser Entwicklung durchaus überrascht, schreibt der "kicker". Denn zuvor hatten die Vereinsoberen Fiél verwehrt, seinen bewährten Assistenten Jérôme Polenz vom 1. FC Nürnberg mitzubringen.

Nun müsse die Suche nach einem Co-Trainer neu beginnen, interne und externe Lösungen seien denkbar.

Hertha BSC zahlt Ablöse für Fiél

Einen anderen Co-Trainerjob hat man bei Hertha derweil offenbar erfolgreich gefüllt. Jaime Monroy wird Fiél laut "kicker" künftig an der Seitenlinie assistieren. Der Portugiese arbeitete einst als Jugendtrainer für den FC Barcelona und war Assistent von Marcelo Bielsa bei Leeds United in der Premier League. Er galt als Wunschlösung von Fiél.

Damit nimmt der neue Trainerstab trotz der Absage von Oliver Reiß langsam Formen an. Denn auf einigen Position plant Hertha gar keine Veränderungen.

Torwarttrainer Andreas Menger soll seinen auslaufenden Vertrag verlängern, heißt es. Die Athletiktrainer Henrik Kuchno und Hendrik Vieth dürfen wohl ebenfalls an Bord bleiben.

Die Hertha hatte sich laut Medienberichten in den letzten Tagen mit Fiél und dem 1. FC Nürnberg geeinigt.

Fiél wird bei Hertha BSC einen Vertrag bis 2026 erhalten, den er zeitnah unterschreiben soll. An seinen Ex-Klub soll "Sky" zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro plus Bonuszahlungen fließen. Nürnbergs neuer Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte Fiéls Abgang am Montag bestätigt