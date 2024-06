Deal bald fix? Tah spricht schon über Bayern-Coach Kompany

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jonathan Tah könnte im Sommer zum FC Bayern wechseln

In der vergangenen Saison hat Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen einen rasanten Aufstieg hingelegt. Nach dem Double aus Meisterschaft und Pokal ist der Innenverteidiger mittlerweile auch in der deutschen Nationalmannschaft gesetzt. Dass seine Formexplosion den FC Bayern auf den Plan gerufen haben soll, schmeichelt dem 28-Jährigen.

"Ich kann nachvollziehen, dass viel spekuliert wird. Es freut mich, dass man meine Leistungen schätzt, wahrnimmt und man mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird", kommentierte Tah die jüngsten Gerüchte im Interview mit der "Abendzeitung".

Das aktuelle Arbeitspapier des Abwehrspielers läuft im kommenden Sommer aus. Verlängert er nicht, dürfte Bayer einen Verkauf anstreben. Laut "Bild" würden dann allerdings bis zu 40 Millionen Euro fällig.

Tah erklärte: "Für mich ist klar, dass ich irgendwann eine Entscheidung treffen muss. Das hat Bayer Leverkusen mir gegenüber auch so kommuniziert, weil der Klub nicht in die Situation kommen will, einen Spieler ablösefrei zu verlieren. Daher muss ich überlegen, ob ich meinen Vertrag verlängere oder eine neue Herausforderung suche."

Noch sei jedoch "keine Entscheidung gefallen", stellte der gebürtige Hamburger klar: "Das passiert wohl in der Zeit nach der EM."

Jonathan Tah könnte beim FC Bayern abkassieren

"Sky" hatte unlängst bereits von einer mündlichen Vereinbarung zwischen Tah und dem FC Bayern berichtet.

Der Podcast "Bayern Insider" ging sogar noch einen Schritt weiter und enthüllte das angeblich besprochene Gehalt: Demnach winken Tah an der Säbener Straße jährlich rund neun Millionen Euro, weitere drei Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen hinzukommen.

Sollte der deutsche Rekordmeister schlussendlich den Zuschlag erhalten, würde der erfahrene Defensivmann unter Vincent Kompany trainieren. Der Belgier tritt die Nachfolge von Thomas Tuchel an.

"Ich habe natürlich mitbekommen, dass er jetzt Trainer beim FC Bayern ist", verriet Tah schmunzelnd: "Ich habe ihn mir früher angeschaut - aber andere Innenverteidiger auch. Kompany war ein überragender Verteidiger, persönlich kenne ich ihn nicht."