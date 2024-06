FC Bayern vor überraschendem Doppel-Transfer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Kaderplanung beim FC Bayern schreitet voran

Sommerzeit ist Urlaubszeit? Nicht für die Kaderplaner des FC Bayern! Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison basteln die Verantwortlichen an der Säbener Straße am Team der Zukunft. Dabei soll ihnen nun ein kleiner Coup gelungen sein.

Denn: Offenbar wechseln gleich zwei hochveranlagte Youngster zum deutschen Rekordmeister - zumindest auf dem Papier.

Nach Informationen der "tz" werden sich Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu dem FC Bayern anschließen. Die beiden Teenager von der SpVgg Unterhaching sollen langfristige Arbeitspapiere unterschreiben und im Anschluss direkt weiterverliehen werden.

Bei Krattenmacher deutet vieles auf ein Gastspiel bei Bayerns Kooperationsverein SSV Ulm 1846 hin. Die Spatzen sind nicht nur Erstrundengegner des Bundesligisten im DFB-Pokal, sondern auch frischgebackener Zweitligist.

Adu wiederum soll in Unterhaching bleiben, um in der 3. Liga weiter Spielpraxis zu sammeln.

In der abgelaufenen Saison lief der Mittelstürmer, der erst im Februar seinen 16. Geburtstag feierte, zehn Mal für die Spielvereinigung auf. Beim 4:1-Erfolg gegen den VfB Lübeck bejubelte der Offensivmann sein erstes Tor im Profi-Bereich.

Krattenmacher ist schon den einen oder anderen Schritt weiter in seiner Entwicklung. 2023/2024 war der 18-Jährige Stammspieler in der Hachinger Offensive, sammelte einen Treffer und sieben Vorlagen in 33 Einsätzen.

Für den Nachwuchsmann ist es eine Heimkehr zum FC Bayern: Bis 2017 wurde er beim Rekordmeister ausgebildet, ehe es ihn ins benachbarte Unterhaching zog.

Von offizieller Seite wurde der Doppel-Transfer bislang nicht bestätigt, in beiden Fällen wird allerdings wohl eine Ablöse fällig.

FC Bayern sucht den nächsten Pavlovic

Beim FC Bayern dürfte die Hoffnung groß sein, den nächsten Aleksandar Pavlovic zu finden. Der defensive Mittelfeldmann hatte zuletzt den Sprung vom hauseigenen Campus in die Profi-Mannschaft geschafft.

Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Shootingstar für die anstehende Heim-EM nominiert.