Italienische Polizei kommt im EM-Wohnmobil

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Italienische Fans nach dem EM-Triumph 2021

Italiens Fußballfans werden bei der EM in Deutschland von Ansprechpartnern aus der Heimat begleitet.

Außenminister Antonio Tajani weihte zu diesem Zweck "Punto Italia" ein, ein Wohnmobil in den blauen Farben der italienischen Polizei. Dieses wird in verschiedenen deutschen Städten unterwegs sein, um den Fans des Europameisters während der EM Unterstützung zu leisten.

Dabei handelt es sich um eine Art "mobiles Konsulat", berichtete der italienische Außenminister. Im Einsatz sind auch Sicherheitsbeamte, die mit der deutschen Polizei im Umgang mit Fangruppen zusammenarbeiten werden.

Italiens Nationalmannschaft ist in ihrem EM-Camp in Iserlohn untergebracht. Ihre Vorrundenspiele in Gruppe B gegen Albanien, Spanien und Kroatien bestreiten die Azzurri in Dortmund, Gelsenkirchen und Leipzig.