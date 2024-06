Rangnick streicht Bundesliga-Profi aus EM-Kader

www.imago-images.de/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Fährt nicht zur EM: Stefan Lainer

Bundesliga-Profi Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach fehlt in Österreichs finalem Kader für die Fußball-Europameisterschaft. Neben dem Verteidiger strich Teamchef Ralf Rangnick am Freitag auch Tobias Lawal (Linzer ASK) und Thierno Ballo (Wolfsberger AC) aus dem bisher 29-köpfigen Kader.

"Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist. Mir war es wichtig, allen drei Spielern in Einzelgesprächen meine Beweggründe zu erklären. Das habe ich heute nach dem Abschlusstraining gemacht", sagte Rangnick. Österreich trifft am Samstag (18.00 Uhr) bei der EM-Generalprobe in St. Gallen auf die Schweiz.

Am kommenden Mittwoch reist die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in ihr EM-Camp nach Berlin, ehe am Montag darauf der Turnierauftakt gegen Frankreich in Düsseldorf steigt. In der Gruppe D trifft Rangnicks Team außerdem auf die Niederlande und Polen.