Sané will Kritik ausblenden: "Es ist unmöglich ..."

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Leroy Sane vom FC Bayern freut sich auf die EM mit der Nationalmannschaft

Leroy Sané vom FC Bayern ist einer der DFB-Spieler, die vor der EM besonders im Fokus stehen. Die Berichterstattung über ihn würde er am liebsten ignorieren und sich allein auf den sportlichen Erfolg konzentrieren.

Jede Geste, jede kleine Aussage - als Spieler des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gerät man schnell in den medialen Fokus. "Das war gerade am Anfang für mich als jüngerer Spieler sehr ungewohnt", sagt einer, der es wissen muss: Leroy Sané.

Der 28-Jährige geht damit inzwischen anders um. "Ich habe keine Lust, mich zu verstellen, um niemandem Angriffsfläche zu bieten", erklärte Sané im Interview mit dem Magazin "GQ". "Es ist unmöglich, es allen recht zu machen und von allen gemocht zu werden."

Die Öffentlichkeit ist jedoch nicht nur bei Kritik schnell, sondern auch bei Lob. Der DFB-Spieler will in beiden Fällen Ruhe bewahren. "Wenn es schlecht läuft, ist alles katastrophal. Wenn es gut läuft, kann ich nichts falsch machen", so Sané. "Ich kann mich dem nicht völlig verschließen, aber ich kann inzwischen gut einschätzen, was nur eine unbedeutende Kleinigkeit ist."

Der Mittelfeld-Akteur des FC Bayern freut sich auf die EM im eigenen Land. Das sei "eine außergewöhnliche Erfahrung".

Eine, in der der Offensivspieler aufgrund seines Alters eine neue Rolle einnimmt. "Wenn man erfahrener wird, schaut man, wie man den jungen Spielern helfen kann", hielt er fest. "Ich bin sicher nicht derjenige, der immer das Wort ergreift. Auf dem Platz versuche ich aber, ein Anführer zu sein."

Nationalmannschaft: Sané zählt bei der EM auf Fan-Euphorie

Diese Anführerrolle ist laut Sané allerdings auch positionsabhängig: "Als Offensivspieler habe ich weniger Überblick über das Spielfeld als jemand im defensiven Mittelfeld. Dementsprechend kann ich kaum ordnend eingreifen." Sein Input muss also ein anderer sein. "Aber ich kann mit Schwung vorangehen und die anderen mitreißen."

Leroy Sané sieht sich in der Nationalmannschaft also vor allem als Motivator. Er glaubt aber auch an eine Wechselwirkung zwischen Mannschaft und Fans: "Das ist eine gute Gelegenheit, sich von der Euphorie mitreißen zu lassen."

Abschließend bekräftigte er noch das große Ziel. "Es wäre das Größte, diesen Titel mit der Nationalmannschaft im eigenen Land zu holen."