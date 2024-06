Kroos und Koch engagieren sich für Blutspenden

AFP/SID/UWE KRAFT

Toni Kroos wirbt für Blutspenden

Die beiden Nationalspieler Toni Kroos und Robin Koch engagieren sich mit zahlreichen Prominenten aus Sport, Wirtschaft und TV für Blutspenden.

Kroos ist an der Seite der Musikerin Shirin David und seines Fußballer-Kollegen Nader Jindaoui vom Zweitligisten Hertha BSC in einem Spot zum Weltblutspendetag zu sehen, der jedes Jahr am 14. Juni stattfindet. In diesem Jahr fällt der Tag zusammen mit dem Eröffnungsspiel der DFB-Auswahl in München gegen Schottland.

"Als deutscher Nationalspieler bin ich mir bewusst, dass ich viele Menschen erreiche", sagte Kroos und betonte: "Nicht nur aus diesem Grund war es für mich schnell klar, dass ich helfen möchte. Regelmäßiges Blutspenden ist beispielsweise essenziell, um bei Komplikationen bei Operationen durch Fremdblutversorgung am Leben zu bleiben. Es ist wie im Fußball - hier zählt Teamgeist und Solidarität."

Die Kampagne #missingtype mact durch das Auslassen der Blutgruppenbuchstaben A, B, O oder auffälliger Merkmale darauf aufmerksam, wie wichtig Blutspenden sind - getreu dem Motto: Erst wenn's fehlt, fällt's auf. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der frühere Weltmeister Sami Khedira, TV-Expertin Julia Simic oder David Alaba unterstützen die Kampagne. Außerdem engagieren sich Verbände wie der Deutsche Basketballbund und Vereine wie Borussia Dortmund, der FC Augsburg oder Schalke 04.