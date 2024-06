Paukenschlag: Klose wird Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg!

IMAGO

Miroslav Klose wird neuer Coach in Nürnberg

Das kommt überraschend: Miroslav Klose übernimmt den vakanten Posten als Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg. Das teilte der Zweitligist am Dienstagmorgen mit.

Beim Club tritt der Weltmeister von 2014 die Nachfolge von Cristian Fiél an, der zu Hertha BSC gewechselt ist.

"Miro ist ein enorm akribischer und detailversessener Trainer, der nicht nur im Laufe seiner erfolgreichen Spielerkarriere extrem viel erlebt und mitgenommen, sondern auch als Trainer eine klare Idee davon entwickelt hat, wie man im Fußball erfolgreich sein kann und was es dafür auf dem Platz und in der Kabine braucht", begründete der neue FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou den Personal-Hammer.

Klose sei ein "Vollblutfußballer, der sich alles selbst hart erarbeitet hat und damit auch ein Vorbild ist", ergänzte der frühere Nachwuchskoordinator des DFB.

Chatzialexiou weiter: "Ich kenne und schätze ihn schon viele Jahre, weiß, wie er arbeitet und wie er mit Spielern umgeht. Er passt einfach hierher, weil er erfolgsorientiert und ambitioniert, aber gleichzeitig menschlich, bodenständig und demütig ist und damit für Werte steht, für die auch wir hier stehen wollen. Er ist ein Typ, der Menschen zusammenbringen kann."

Für Klose ist es der erste Job als Cheftrainer eines deutschen Profiklubs. Zuletzt arbeitete er beim SCR Altach in Österreich. Der Ex-Profi sammelte zudem Erfahrung bei der U17 des FC Bayern und als Co-Trainer der Profis, arbeitete auch beim DFB mit.

Klose sieht "tolles Fundament" beim 1. FC Nürnberg

Der 46 Jahre alte Rekordtorjäger der deutschen Nationalmannschaft ist heiß auf die neue Herausforderung in Franken.

"Tradition, Leidenschaft, ehrliche Arbeit, tolle Fans – das alles sind Dinge, die ich am Fußball liebe und die ich mit dem 1. FC Nürnberg verbinde. Deshalb hat mich die Möglichkeit, hier Trainer zu werden, sofort gepackt. Der Club hat mit seiner Nachwuchsarbeit ein tolles Fundament, auf das wir weiter aufbauen wollen", wurde Klose zitiert.

Über die Besetzung des Trainerteams will der 1. FC Nürnberg "in den kommenden Tagen informieren". Am 24. Juni feiert Klose seine Premiere beim Zweitligisten: Dann beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison.