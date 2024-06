Türkei in EM-Quartier angekommen

Federico Gambarini/dpa

Die Türkei kann sich bei der EM in Deutschland auf viel Unterstützung freuen.

Ohne großen Trubel und abgeschottet ist die türkische Fußball-Nationalmannschaft in ihrem EM-Teamquartier im niedersächsischen Barsinghausen angekommen.

Nach einem Flug von Warschau nach Hannover fuhr der Mannschaftsbus gegen 19.30 Uhr aufs weiträumig abgesperrte Hotelgelände. Gut 100 Fans hatten davor auf das Team um Superstar Hakan Calhanoglu gewartet.

An diesem Mittwoch will sich die türkische Mannschaft rund 2500 Fans bei einem öffentlichen Training in Barsinghausen präsentieren. Dort werden dann hauptsächlich Schulklassen die Spieler beobachten. Einen Verkauf von Eintrittskarten gab es nicht.

Ihre EM-Generalprobe hatte die Türkei am Montag 1:2 in Polen verloren.