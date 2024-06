Spahn kritisiert Berliner Fanmeile

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Kein Fan der Fanmeile: Jens Spahn

Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stört sich an der Fanmeile zur Fußball-Europameisterschaft mitten in Berlin.

"Es nervt die Leute. Und es macht die Stimmung nicht besser in einer Zeit, in der eh schon alle gereizt sind", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Die Fanzone erstreckt sich vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee.

Die ansonsten viel befahrene Prachtstraße, die in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel liegt, wurde eigens für die EM für drei Monate gesperrt und mit 24.000 Quadratmetern Kunstrasen bedeckt. Es kommt zu Staus, zu denen am Dienstag und Mittwoch weitere Verkehrseinschränkungen im Zuge der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine hinzukamen. "Die Fanmeile gefährdet die Arbeitsfähigkeit des Parlaments", sagte Spahn.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag hätte sich die Fanmeile an einem anderen Ort gewünscht.

"Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Großveranstaltungen in Berlin auf dem Tempelhofer Feld stattfinden sollten", sagte Spahn. Die Fanmeile wird am Mittwoch eröffnet, ehe dort am Freitag (21:00 Uhr) zehntausende Menschen den EM-Auftakt Deutschlands gegen Schottland verfolgen werden.