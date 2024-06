Fans feiern Türkei beim EM-Training

Noah Wedel/dpa

Die türkische Mannschaft bereitet sich in Barsinghausen auf die EM vor

Rund 2500 begeisterte Fans haben die türkische Nationalmannschaft bei einem öffentlichen Training kurz vor dem Start der Fußball-EM gefeiert.

Die zumeist jungen Anhänger jubelten dem Team von Trainer Vincenzo Montella mit Fahnen, selbstgebastelten Schildern und Türkiye-Türkiye-Rufen zu. Manche von ihnen wurden mit Autogrammen belohnt. Die meisten Eintrittskarten für die Einheit im August-Wenzel-Stadion im niedersächsischen Barsinghausen waren an Schulen in der Umgebung verteilt worden.

Schon lange vor Beginn der Einheit warteten die Fans auf ihre Stars um Mittelfeldlenker Hakan Calhanoglu von Inter Mailand, Stürmer Kenan Yildiz von Juventus Turin oder Salih Özcan von Borussia Dortmund.

Vor dem August-Wenzel-Stadion deckten sich einige Anhänger mit Trikots und anderen Fanartikeln ein, die aus einem Lkw heraus verkauft wurden.

Ein mit dem Ball jonglierender Fußballkünstler heizte den Anhängern schon vor dem Auftritt des Nationalteams ein. Aus den Stadionboxen erklang türkische Musik.

Torwart Mert Günok (Besiktas Istanbul) und Offensivmann Irfan Can Kahveci (Fenerbahce Istanbul) waren bei der Einheit nicht dabei - eine Vorsichtsmaßnahme, wie ein Verbandssprecher sagte.

Die Türkei spielt bei der EM in Gruppe F am 18. Juni in Dortmund gegen Georgien (18 Uhr/RTL und MagentaTV), am 22. Juni ebenfalls in Dortmund gegen Portugal (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) und am 26. Juni in Hamburg gegen Tschechien (21 Uhr/MagentaTV).