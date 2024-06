Vertrag verlängert: Kaufmann bleibt in Braunschweig

Swen Pförtner/dpa

Mitelfeldspieler Fabio Kaufmann hat seinen auslaufenden Vertrag in Braunschweig verlängert

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler Fabio Kaufmann verlängert. Das gaben die Niedersachsen bekannt.

Dem 31 Jahre alten Mittelfeldspieler lagen nach starken Leistungen in den vergangenen Monaten auch Angebote anderer Clubs vor. Doch er entschied sich zu einem Verbleib in Braunschweig bis vorerst 2025 plus Option für eine weitere Saison.

"Fabio Kaufmann hat einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Monate und an dem wichtigen Klassenerhalt", sagte Sportdirektor Benjamin Kessel.