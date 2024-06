DFB-Elf knackt womöglich zweifelhaften Altersrekord

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Mit dieser Formation geht es wohl auch ins EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland

Nach drei erfolglosen Turnieren in der jüngeren Vergangenheit setzt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Start der Heim-EM gegen Schottland am Freitagabend (ab 21:00 Uhr) wohl vor allem auf den Faktor Erfahrung. Das belegt ein Blick auf das Durchschnittsalter der vermeintlichen Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird gegen Schottland die gleiche Elf von Nagelsmann aufgeboten, die auch zuletzt bei der Generalprobe gegen Griechenland (2:1) in der Startformation stand.

"Natürlich haben wir eine erste Elf im Kopf", hatte der Bundestrainer dazu bei der Abschluss-PK am Donnerstag gesagt. Es sei wichtig, den Stammspielern "eine gewisse psychische Sicherheit" zu geben.

Konkret handelt es sich dabei demnach um die Spieler Manuel Neuer im Tor, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Mittelstädt in der Defensive, Robert Andrich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan und Florian Wirtz im Mittelfeld sowie Kai Havertz als Sturmspitze.

Startet Deutschland tatsächlich mit dieser Formation gegen die Schotten, wäre dies die älteste deutsche Startelf seit 24 Jahren bei einem großen Turnier.

Neuer sogar älter als der Bundestrainer

Mit einem Durchschnittsalter von 28,7 Jahren wurde die Nagelsmann-Elf auf den Spuren der EM-Mannschaft aus dem Jahr 2000 wandeln. Damals bot Bundestrainer Erich Ribbeck eine Truppe auf, die im Schnitt sogar 29,8 Jahre alt war und mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sogar einen 39-Jährigen auf dem Feld stehen hatte.

Fünf Spieler waren damals 30 Jahre oder älter. Dieses Mal wären es neben Torwart Manuel Neuer (38) noch Toni Kroos (34), Kapitän Ilkay Gündogan (33) und Antonio Rüdiger (31), also insgesamt vier DFB-Profis.

Neuer wäre seit der EM 2016 zum fünften Mal in Serie der älteste deutsche Spieler in der Startelf beim Auftaktspiel. Er ist zudem der erste deutsche Nationalspieler, der bei einem Turnier älter ist als der Bundestrainer. Julian Nagelsmann wird am 23. Juli - neun Tage nach dem Endspiel - 37 Jahre alt. Jünger war noch kein Bundestrainer bei einem Turnier.