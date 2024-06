Niclas Füllkrug: Der bessere Stürmer nur auf der Bank?

Auf Klubebene und höchstem Level bestach Füllkrug in der abgelaufenen Champions-League-Saison mit drei Toren sowie drei Assists für den BVB; er war damit alle 174 Minuten an einem Tor beteiligt. Havertz kam für Arsenal in der Königsklasse auf nur ein Tor und blieb ohne Assist – er hatte nur eine Torbeteiligung in 832 Minuten!