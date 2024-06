Belgien sieht sich bei der EM nur als "Außenseiter"

www.imago-images.de/SID/IMAGO/BRUNO FAHY

Für Yannick Carrasco sind die Belgier bei der EM nur Außenseiter

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft fühlt sich in der Außenseiterrolle bei der EM in Deutschland ganz wohl.

"Als Favorit steht man viel mehr unter Druck", sagte Flügelspieler Yannick Carrasco auf einer Pressekonferenz: "Ein Außenseiter zu sein, ist schön, aber jeder weiß, dass wir so weit wie möglich kommen wollen." Das Team werde mit einer großen Portion Ehrgeiz ins Turnier starten.

"Ich werde nur zufrieden sein, wenn wir das Finale erreichen. Sonst haben wir keine Siegermentalität", führte Carrasco aus.

Mitspieler Charles de Ketelaere sprach von "der Lust und den Qualitäten, etwas Schönes zu machen. Wenn wir die Gruppenphase überstanden haben, ist vieles möglich", so der 23-Jährige: "Wir sind nicht der große Favorit, aber wir haben das Potenzial, Spiele zu gewinnen."

Die Belgier starten am Montag (18:00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Frankfurt gegen die Slowakei in die EM, weitere Gegner für das Team des deutschen Trainers Domenico Tedesco in Gruppe E sind Rumänien und die Ukraine.