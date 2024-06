Skriniar freut sich auf Duell mit Lukaku

Igor Russak/dpa

Am Montag kommt es für Milan Skriniar zum Duell mit seinem Ex-Mitspieler Romelu Kukaku

Der slowakische Kapitän Milan Skriniar hat vor dem EM-Auftaktspiel seiner Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien SMS mit seinem Ex-Clubkollegen und Stürmerstar Romelu Lukaku ausgetauscht.

"Er freut sich auch sehr auf das Spiel so wie ich", sagte Skriniar in Frankfurt.

Abwehrmann Skriniar und Lukaku werden am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in der Frankfurter Arena beim Duell zwischen der Slowakei und Belgien aufeinandertreffen.

"Wir sind uns seiner Qualitäten bewusst", sagte Skriniar über Lukaku, mit dem er drei Jahre lang bei Inter Mailand zusammenspielte.

Inzwischen steht Skriniar bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, Lukaku spielte in der vergangenen Saison für die AS Rom. "Ich weiß, was gegen ihn funktionieren kann, um ihn zu stoppen", sagte der 29 Jahre alte Innenverteidiger.