Verwirrung um Insel-Wechsel von Hummels

IMAGO/Mickael Chavet

Mats Hummels braucht nach Jahren beim BVB einen neuen Verein

Zu Beginn der Woche sickerte aus Spanien ein irres Gerücht herüber, das besagte, dass Mats Hummels nach seinem Aus beim BVB unmittelbar vor einem Wechsel auf eine deutsche Urlaubs-Insel stehe: Mallorca. Dort spielt La-Liga-Klub Real Club Deportivo - kurz RCD Mallorca. Doch nun gibt es neue Informationen dazu, wie konkret eine Verpflichtung des früheren Abwehrspielers von Borussia Dortmund derzeit ist.

Mats Hummels befindet sich nach seinem mittlerweile feststehenden Abschied von Borussia Dortmund auf Klub-Suche. Angeblich soll sich der Weltmeister von 2014 mit einem Wechsel ins wenig abgelegene Ausland beschäftigen, um möglichst nah an seiner Familie und seinem Sohn zu bleiben, der in diesem Sommer in München eingeschult wird.

Passend dazu berichtete am Montag die "Mallorca-Zeitung", dass Hummels sich RCD Mallorca anschließen könnte, ein Wechsel stehe unmittelbar bevor, hieß es.

Noch am Abend allerdings schränkte mit "Sky" ein deutscher Pay-TV-Sender ein, dass es zwar durchaus Interesse vom Klub von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen gebe und dass auch Hummels sich einen Transfer zum Tabellen-15. der abgelaufenen LaLiga-Saison vorstellen könne, konkrete Gespräche habe es aber noch nicht gegeben.

Einen Tag später berichtet nun auch "Bild", dass die Mallorquiner tatsächlich ernsthaft um den Innenverteidiger werben würden und ein Angebot vorgelegt hätten, entschieden sei aber noch nichts. Drei Millionen Euro jährlich könnte Hummels laut "Bild" auf den Balearen kassieren.

Nach BVB-Abschied: Hummels lässt sich Zeit

Hummels, der sich derzeit sogar tatsächlich auf Mallorca befindet, aber wohl, um von den Saison-Strapazen abzuschalten, soll sich derweil vorerst Zeit lassen wollen bei seiner Entscheidung.

Zwar gibt es von Mallorca aus kurze Flugzeiten nach München, um vergleichsweise schnell bei seinem Sohn zu sein, aber auch andere Klubs - teils ebenfalls aus Spanien, allerdings vom Festland - locken den Routinier.

Demnach soll auch der FC Sevilla ein Auge auf den 35-Jährigen geworfen haben. Hier könnte der Ex-Nationalspieler als Ersatz für Sergio Ramos agieren, der seinen Blitz-Abschied angekündigt hat.

Zuvor waren zudem noch italienische Vertreter rund um Hummels genannt worden. Allen voran AS Rom und AC Mailand sollen um Hummels buhlen, auch Juventus Turin wurde schon genannt.