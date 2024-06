Effenberg warnt Nagelsmann vor Rotation

IMAGO

Julian Nagelsmann will mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die EM gewinnen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt bei der Heim-EM bisher überzeugend auf, hat die Fans hinter sich gebracht. Vor dem Duell um den Gruppensieg mit der Schweiz rät Experte Stefan Effenberg: In der DFB-Elf bloß nichts ändern.

"Lass sie im Rhythmus. Ich würde innerhalb der Feldspieler nichts wechseln, es sei denn, jemand ist angeschlagen", sagte Effenberg in der Fußball-Show "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" (täglich um 20:15 Uhr bei RTL). Wäre er an der Stelle von Bundestrainer Julian Nagelsmann würde er das DFB-Team "genau so weiter spielen lassen" wie beim 5:1 gegen Schottland und beim 2:0 gegen Ungarn.

"Das Grundgerüst würde ich auf gar keinen Fall wechseln", riet "Effe" eindringlich vor einer Rotation im letzten Vorrundenspiel gegen die Schweiz ab.

Die Stimmung im deutschen Lager sei "mit Sicherheit gut", sagte der frühere Nationalspieler. "Ich denke aber, dass sie nicht zu gut sein sollte", mahnte Effenberg und warnte vor den Schweizern. Die Nati sei "ein unangenehmer Gegner", sagte er. "Da geht es um den ersten Platz, der enorm wichtig ist. Viel wichtiger sind die Stimmung und die Euphorie im Land. Das wird sie tragen und das ist enorm wichtig."

EM: Effenberg kritisiert England

Wenig begeistert ist Effenberg vom bisherigen Auftreten von Topfavorit England. "Ich habe bei der Leistung der Engländer oft mit dem Kopf geschüttelt. Sie hatten keinen wirklichen Spielplan", kommentierte der frühere Bayern-Profi das 1:1 der Three Lions gegen Dänemark.

"Das war alles ein wenig auf Glück aufgebaut und die Dänen haben es gut gemacht. Nach 90 Minuten hätte Dänemark den Sieg verdient. Sie waren besser im Spiel, waren aggressiver und hatten einen Plan. Bei den Engländern habe ich ganz wenig gesehen. So gehst du nicht in ein Turnier, wenn du Topfavorit bist."

Effenberg hätte aus deutscher Sicht im Achtelfinale daher auch lieber die Engländer als die Dänen zum Gegner. "Gegen die Dänen willst du nicht unbedingt spielen, weil sie wirklich unangenehm und aggressiv sind. Ich würde dann lieber die Engländer nehmen."