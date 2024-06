England-Experte faltet Three Lions zusammen

IMAGO/MATHIAS BERGELD

Gareth Southgates Elf spielt bei der EM noch nicht so, wie sich das Englands Fans wünschen

Die englische Nationalmannschaft wird ihrer Favoritenrolle bei der Fußball-EM 2024 bisher nur auf dem Papier gerecht. Zwar führen die Three Lions nach zwei Spieltagen die Gruppe C mit vier Punkten an und sind auf Kurs Richtung Achtelfinale. Die Leistung auf dem Rasen bringt Experten aber auf die Palme.

"Die Europameisterschaft ist bisher weltklasse. Es sind wahnsinnig tolle Spiele, bis die Engländer kommen. Die kannst du dir nicht anschauen, die sind furchtbar", wetterte der ehemalige Liverpool-Spieler Markus Babbel in der Fußballshow "Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen" (täglich um 20:15 Uhr bei RTL).

Schon beim Auftakt gegen Serbien (1:0) habe die Elf von Trainer Gareth Southgate in der zweiten Halbzeit "sehr träge" gespielt, sagte Babbel. Beim 1:1 gegen Dänemark sei dies wieder so gewesen.

"Es ist Standfußball. Es ist keine Bewegung da und es gibt keine Anspielstationen. Es ist kein Plan zu erkennen. Man hat das Gefühl, sie haben sich gestern erst getroffen", kanzelte der 51-Jährige die Engländer ab. "England war mein Favorit, aber ich muss mich revidieren. Das geht nicht lange gut."

Petersen kritisiert Southgate

Ex-Bundesliga-Stürmer Nils Petersen stimmte in die Kritik ein. "Es ist ein Weltklasse-Kader. Wenn man den Spielberichtsbogen liest, bekommt man als gegnerische Mannschaft eigentlich Bauchschmerzen. Aber sie sind nur in der eigenen Hälfte und überhaupt nicht da, wo es gefährlich wird", kritisierte er Southgates Ausrichtung. "Wer bei England den Ball hat, ist die ärmste Sau. Im Strafraum, da wo Harry Kane seine Qualitäten hat und wo wir England sehen wollen, da kommen sie gar nicht hin. Das muss sich Gareth Southgate ankreiden lassen."

England belegt vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Slowenien in Gruppe C den ersten Rang, es folgen Dänemark und Slowenien (je zwei Zähler), Serbien (ein Punkt) ist Letzter.