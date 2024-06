Berliner Fanzonen wegen Unwetterwarnung geschlossen

AFP/SID/RALF HIRSCHBERGER

Die Fanzone beim jüngsten Spiel der DFB-Elf gegen Ungarn

Wegen einer Unwetterwarnung sind am Freitag die beiden EM-Fanzonen in Berlin geschlossen worden.

Wie die Veranstalter mitteilten, wurden die Bereiche am Brandenburger Tor und am Reichstag geräumt. Die Fans werden gebeten, sich in Richtung Hauptbahnhof in sichere Bereiche zu begeben. Der Wetterlage entsprechend bestehe jedoch die Möglichkeit, die Fanzonen zum in der Hauptstadt stattfindenden Spiel Polen gegen Österreich (18:00 Uhr/ARD und MagentaTV) wieder zu öffnen.