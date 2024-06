Calhanoglu soll Vorstoß des FC Bayern bestätigt haben

IMAGO

Hakan Calhanoglu soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Das wäre schon eine größere Überraschung! In der Führungsebene des FC Bayern soll der Transfer eines Spielers diskutiert worden sein, der seine Klasse zwar bereits ausreichend unter Beweis gestellt hat, der mit 30 Jahren allerdings keine Wette auf die Zukunft mehr ist: Hakan Calhanoglu von Inter Mailand.

Bis zum Sommer 2017 schnürte Hakan Calhanoglu die Fußball-Schuhe in Deutschland, wo er als Profi für den Karlsruher SC, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv war, ehe die AC Mailand den in Mannheim geborenen türkischen Nationalspieler in die italienische Serie A lockte. 2021 wechselte Calhanoglu schließlich zu Inter Mailand und gewann erstmals eine nationale Meisterschaft.

Beim FC Bayern soll man der "Bild" zufolge nun darüber nachgedacht haben, den defensiven Mittelfeldspieler zurück in die Bundesrepublik zu locken. In "interner Runde", so ein Bericht der Zeitung, sei der Name des Routiniers gefallen.

Inzwischen berichtet EM-Reporter Ibrahim Kirkayak von "TRT SPORTS", dass er Calhanoglu am Freitag mit dem Gerücht konfrontiert, dieser eine Kontaktaufnahme seitens der Münchner bestätigt habe.

Gegen einen ernsten Vorstoß dürften letztlich allerdings mehrere Faktoren sprechen. Zum einen ist Calhanoglu mit 30 Jahren sogar ein Jahr älter als Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die aktuell Optionen für die Mittelfeldzentrale des FC Bayern darstellen, zum anderen hat der türkische EM-Teilnehmer seinen Vertrag bei Inter erst im Sommer 2023 bis 2027 verlängert und wäre daher keinesfalls ein Schnäppchen.

Kimmich vor Abschied vom FC Bayern?

"Wunschkandidat" für das zentrale Mittelfeld des FC Bayern soll daher wenig verwunderlich weiter Joao Palhinha vom FC Fulham sein. Eine jüngste Offerte des deutschen Rekordmeisters über 45 Millionen Euro soll allerdings gescheitert sein. Angeblich soll man an der Säbener Straße jedoch bereits sein noch einmal etwas zuzulegen. 46 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen stehen demnach im Raum.

Ein Neuzugang wird allerdings wohl auf jeden Fall benötigt. Mit Kimmich, der zuletzt meist als Rechtsverteidiger agierte, soll ein potenzieller Mann fürs Zentrum immer weniger Gefallen an der Idee finden, seinen Kontrakt über den Sommer 2025 hinaus zu verlängern. Das berichtet "Sky".